Казахстанский теннисист Александр Бублик продолжает уверенное выступление на турнире серии ATP Masters в Париже. В третьем круге он одержал победу над американцем Тейлором Фрицем - 7:6 (7:5), 6:2, передает BAQ.KZ со ссылкой на Championat.

Матч продлился 1 час 26 минут. Бублик записал на свой счёт 11 подач навылет и допустил лишь одну двойную ошибку, в то время как соперник - 14 эйсов и пять ошибок на подаче. Казахстанец реализовал один брейк-пойнт из восьми, не позволив Фрицу взять ни одного.

Благодаря победе Бублик, 16-я ракетка мира, впервые за последние два года вышел в четвертьфинал парижского "Мастерса". За место в полуфинале он поборется с австралийцем Алексом де Минором, занимающим шестое место в рейтинге ATP.