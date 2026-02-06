В Министерстве культуры и информации Казахстана заявили, что будут уделять внимание содержанию песен отечественных исполнителей, в которых используются сюжеты, связанные с похищением девушек. Об этом в кулуарах Сената сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов, отвечая на вопросы журналистов, передает BAQ.KZ.

По его словам, позиция ведомства в этом вопросе является однозначной, учитывая не только внутреннюю аудиторию, но и международный охват казахстанской музыкальной продукции.

– Мы будем обращать на это внимание. Это однозначно и безусловно. И я даже больше хочу этого сказать: у нас казахстанских артистов слушают не только в южных регионах, а слушают в большом количестве стран, в том числе в южных регионах за пределами Казахстана, — отметил Евгений Кочетов.

Вице-министр подчеркнул, что при выявлении подобных случаев возможны рекомендации в адрес исполнителей, включая пересмотр репертуара или текстов песен. По его словам, речь идет не о запретах, а о формировании ответственного подхода.

– Соответственно, мы на эти вещи внимание обращать будем. А если выявят такие случаи, то, если коротко говорить, да – мы можем рекомендовать, чтобы эти песни не исполнялись или чтобы был изменён текст, — сказал он.

Отдельно Евгений Кочетов указал на общественный контекст, в котором обсуждается эта тема. Он напомнил, что недавние инциденты в ряде регионов вызвали широкий общественный резонанс и усилили чувствительность к подобным сюжетам.

– Мы же понимаем и видим, какой резонанс вызывали последние случаи по краже девушек в отдельных регионах. Именно поэтому мы надеемся не только на позицию государства, но и на поддержку общества, — подчеркнул вице-министр.

В завершение он отметил, что значимую роль в изменении ситуации должно сыграть общественное мнение. По его словам, именно общественный запрос способен повлиять на творческое содержание.