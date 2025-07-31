О визите грузинского титана сообщил в Instagram известный казахстанский рукоборец, многократный чемпион мира Алижан Муратов, передаёт BAQ.kz.

"Welcome to Kazakhstan, broо!" — "Добро пожаловать в Казахстан, брат!" — подписал Муратов видео, на котором он и Сагинашвили шутливо меряются силами.

Это подогрело интерес фанатов армрестлинга, и многие начали задаваться вопросом: "Когда бой?"

Однако никаких официальных заявлений о предстоящем армфайте сделано не было. Возможно, это просто дружеская встреча, хотя с большой вероятностью спортсмены проведут совместную тренировку.

По прибытии в Алматы Леван уже успел побывать в горах и прокатиться на канатной дороге, наслаждаясь природой и гостеприимством Казахстана. Фантам остается лишь ждать новостей и свежих видео.

Кто такой Леван Сагинашвили?

Леван Сагинашвили — один из самых титулованных и узнаваемых армрестлеров в истории этого силового вида спорта. Родился 15 сентября 1988 года в Тбилиси, Грузия. Благодаря своим выдающимся физическим данным — рост около 193 см, вес более 170 кг, обхват бицепса до 63 см — он получил прозвище "Грузинский Халк". Уже много лет Сагинашвили не знает поражений и считается сильнейшим армрестлером планеты.