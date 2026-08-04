Будет ли дорожать мясо в Казахстане, рассказали в Минторговли

Стоимость говядины на кости на рынках Казахстана составляет около 3 700 тенге за килограмм. В торговых сетях цена несколько выше. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, рост цен на мясную продукцию сохраняется, однако остается умеренным.

«По мясной продукции мы видим динамику, но вместе с тем надо отметить, что совместно с Минсельхозом мы принимали ряд мер, в том числе связанные с квотированием экспорта, меры, связанные с непродуктивными посредниками. На сегодняшний день, если брать динамику цен, то она умеренная, рост наблюдается, но умеренный рост», – сказал Арман Шаккалиев.

Министр отметил, что мясная продукция доступна в продаже, а перебоев с поставками на внутреннем рынке нет.

«Сегодня самое главное – мясо есть в продаже. Цена на рынке, например, мы мониторили последние выходные, – 3 700 тенге, это говядина на кости. В торговых сетях чуть выше», – сообщил он.

По словам главы ведомства, Министерство торговли совместно с Министерством сельского хозяйства работает над обеспечением стабильных поставок и достаточного объема продукции.

«Первое – это наличие, чтобы у нас не было каких-то вопросов, связанных с доставкой, обеспеченностью. Причины, связанные с ростом цен, всем известны. Сегодня мы видим, что очень высокий спрос у нас в целом по мясу», – отметил министр.

Он добавил, что ситуация на внутреннем рынке зависит и от мирового спроса. В частности, события в Персидском заливе повлияли на колебания стоимости баранины.