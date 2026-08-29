Эксперт оценил роль Қазақстан Халық Кеңесі в законодательном процессе

Қазақстан Халық Кеңесі получил право законодательной инициативы и сможет вносить законопроекты в Курултай. При этом Совет является консультативным органом, а Курултай - выборным парламентом. О роли Халық Кеңесі в законодательном процессе и его взаимодействии с Курултаем рассказал эксперт.

Қазақстан Халық Кеңесі - высший конституционный консультативный орган, представляющий интересы народа Казахстана. Среди его полномочий - разработка предложений и рекомендаций по основным направлениям внутренней политики, внесение законопроектов в Курултай, инициирование республиканского референдума и организация общественных обсуждений.

В состав Халық кеңесі входят 126 человек - по 42 представителя от этнокультурных объединений, общественных объединений и НПО, а также маслихатов и общественных советов столицы, областей и городов республиканского значения. Состав утверждает Президент Казахстана, срок полномочий членов Совета составляет четыре года.

Право законодательной инициативы расширяет возможности Қазақстан Халық Кеңесі по представлению общественных и региональных вопросов на уровне законодательного процесса. При этом, как отметил член Совета по молодежной политике при Президенте РК Жандос Актаев, роль Халық Кеңесі отличается от функций парламента.

«В нашей Конституции не только у Курултая есть право законодательной инициативы. Правительство также может предлагать законы. Поэтому здесь нет каких-либо противоречий или дублирования функций», - отмечает Жандос Актаев.

Ключевое различие, по его мнению, заключается в статусе двух институтов. Курултай является выборным законодательным органом, тогда как Халық кеңесі остается консультативным. При этом членство в Кеңесе не предполагает отдельной оплачиваемой должности и постоянной работы исключительно в рамках этого органа.

«Члены Қазақстан Халық Кеңесі не будут получать зарплату. Это не должность, это скорее статус. Он, безусловно, предполагает определенные полномочия и ответственность, но не обязывает человека вести полноценную трудовую деятельность исключительно в рамках Қазақстан Халық Кеңесі», - пояснил эксперт.

Еще одно отличие Актаев видит в принципе представительства. Члены Халық кеңесі, по его мнению, смогут представлять интересы тех общественных групп и территорий, с которыми связана их основная деятельность. Так, представители неправительственных организаций смогут поднимать вопросы своей аудитории, а депутаты маслихатов - региональную проблематику.

«Это региональная репрезентация. На мой взгляд, риск того, что какой-то регион может быть недостаточно представлен в парламенте, частично снимается таким предохранителем в виде Қазақстан Халық Кеңесі. Мне кажется, это одна из его функций», - отметил Актаев.

Таким образом, наличие права законодательной инициативы не уравнивает полномочия Халық кеңесі и Курултая. Народный совет сможет предлагать законодательные решения и выносить на общенациональный уровень общественные и региональные запросы, тогда как рассмотрение и принятие законов остается за выборным парламентом.