Путин и Эрдоган встретятся 1 сентября в Бишкеке

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу 1 сентября в Бишкеке.

Haber Global сообщает, что лидеры обсудят ряд актуальных вопросов, включая ситуацию в Черном море и российско-украинский конфликт.

Отдельное внимание стороны намерены уделить развитию экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

Встреча пройдет в рамках мероприятий саммита ШОС, который состоится в столице Кыргызстана.