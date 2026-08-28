Путин и Эрдоган встретятся 1 сентября в Бишкеке

Переговоры состоятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

28 Августа 2026, 23:11
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Haber Global 28 Августа 2026, 23:11
28 Августа 2026, 23:11
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Фото: Haber Global

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу 1 сентября в Бишкеке. 

Haber Global сообщает, что лидеры обсудят ряд актуальных вопросов, включая ситуацию в Черном море и российско-украинский конфликт.

Отдельное внимание стороны намерены уделить развитию экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

Встреча пройдет в рамках мероприятий саммита ШОС, который состоится в столице Кыргызстана.

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