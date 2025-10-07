Дебют алматинского "Кайрата" в основной сетке Лиги Чемпионов вызвал огромный интерес казахстанцев в целом к футболу. В социальных сетях событие назвали "историческим шансом" для отечественного спорта. Но разгромное поражение от "Спортинга" и "Реала" даже для самых ярых фанатов стало разочарованием. Между тем, матчи показали огромную пропасть между уровнем казахстанских команд и европейскими грандами, считают футбольные эксперты. В числе сдерживающих факторов они называют устаревшие стадионы, нехватку квалифицированных тренеров и катастрофический дефицит финансов. Удастся ли отечественной команде продвинуть рейтинг страны в УЕФА или исторический шанс будет упущен и в этот раз, пытался выяснить корреспондент BAQ.kz.

Футбольный ажиотаж в Казнете не утихает. И если победу над шотландским "Селтиком" в серии послематчевых пенальти болельщики восприняли как настоящий прорыв, то провал в первых двух турах в общей сетке Лиги произвёл эффект холодного душа. Но такой исход матчей был вполне предсказуем, считает футбольный комментатор Дидар Кадыров.

"Разница в классе огромная и это было понятно любому человеку, хоть сколько-нибудь связанному с футболом. Однако для большинства это стало точкой невозврата. Но это прорыв стопроцентный. Всего 36 команд участвует в общем этапе и одна из них представляет нашу страну. С точки зрения развития футбола мы отстаем от Европы, но "Кайрат" добился такого и показывает, что наши ребята, а казахстанцев в составе очень много, способны показывать уровень. Будет успех, если будет около 5 баллов, этого достаточно. Главное, чтобы команда не сбавляла темпов, в футболе все решает стабильность. Мы можем, как спринтеры проявлять себя на короткой дистанции, можем выложиться на максимум, но футбол - это марафон", - говорит эксперт.

Команда шла к этому 15 лет, именно долгосрочной стратегией достигается результат, уверен он. У остальных клубов, кстати, совсем другие установки, считает Дидар Кадыров.

"Помимо "Кайрата", у нас частных команд нет, все они финансируются из акимата. Я не раз говорил, если вы получаете деньги из госбюджета, то у вас совсем другие ориентиры. Само руководство, у них другие KPI, другая система оценки. Поэтому они не могут выстроить долгосрочную стратегию в клубе, а это необходимо, если вы хотите добиться результата. Не получится, как хотят наши депутаты, взять сейчас команду, влить в нее 10 миллиардов тенге в первый год, во второй год - еще 10 миллиардов, в третий - 15 и получить чемпионов", - отмечает футбольный комментатор.

По его мнению, в противостоянии с испанским клубом были позиционные ошибки, наши футболисты не были готовы к быстрым переводам. И хотя соперник не включал дополнительных скоростей, разница в классе команд стала показателем в счёте. Тем не менее, претензий к "Кайрату" просто не имеют под собой оснований, уверен Кадыров.

"Это не унижение, не оплеуха казахстанскому футболу, на это нужно смотреть чуть с другой стороны. Счёт показывает, насколько мы разные и какую работу над ошибками нужно проделать, продолжать развивать, открывать академии. Вот сейчас винить "Кайрат" абсолютно не в чем, это был праздник, мы пошли на этот праздник и вдруг оказались недовольны результатом", - заключил Дидар Кадыров.

Нивелировать эту "классовую" разницу можно только при условии, если успеха "Кайрата" смогут добиться и другие клубы. Тогда это даст так называемый "мультипликативный" эффект, считают эксперты. Если в страну будут приезжать европейские клубы, интерес к футболу будет расти. Больше детей пойдут в футбольные секции, улучшится инфраструктура, инвестировать в спорт станет выгодно. К слову, профессиональную футбольную индустрию в мире только за последние десять лет инвесторы вложили больше 10 миллиардов долларов. Растет как посещаемость матчей, так и доходы футболистов. Клубы становятся настоящими коммерческими проектами. В Казахстане же 90% футбола содержит бюджет. Причём результативность клубов на объемы финансирования не влияет. Изменить ситуацию может нынешний футбольный сезон, отмечает депутат мажилиса Нартай Сарсенгалиев.

"От приехавших болельщиков, туристов прибыль получили наши отели, сфера услуг. Это не только футбольный праздник, это матч, который окажет эффект и на экономику, и на имидж республики. Думаю, что подобные футбольные праздники еще будут в нашей стране, причем наши клубы покажут еще лучшую игру. В мажилисе я был руководителем рабочей группы по спорту. Я сам боролся за то, чтобы включить в закон норму о том, чтобы легионерам не выплачивались деньги из госбюджета и квазигоссектора. Эта норма была принята. И сегодня вы видите появление Шерхана, Тамерлана, Дастана, это уже эффект от закона. И наши футболисты добьются еще больших достижений", - считает парламентарий.

Запрет на покупку легионеров за счет госказны в стране заработал летом. Теперь, для усиления команды профессиональные футбольные клубы должны искать спонсоров. Лимит на бюджетное финансирование был призван стимулировать отечественных спортсменов. В то же время, законы рынка работают одинаково во всех сферах: нет успехов – нет вложений. Инвестировать в нерентабельный проект, отдачи от которого может и не быть, инвесторы не торопятся. Нет мотивации у бизнеса вкладываться и в детские спортивные академии. Кроме того, чтобы вырасти до уровня европейских премьер-лиг, нужна соответствующая инфраструктура, отмечает журналист Ануар Абдрахманов. Из почти 300 стадионов страны большинство построено в советское время, а стандартам УЕФА соответствуют только два.

"У команд нет собственных стадионов, академии, а во многих футбольных центрах дети зимой ввиду климатических условий занимаются на паркете. "Кайрат" - исключение из правил, но и здесь мы видим, что Алматы, как воздух нужен новый стадион. Построенный в середине прошлого века "Центральный" откровенно не готов к тому, чтобы вместить всех желающих и с трудом соответствует всем требованиях УЕФА", - говорит спортивный журналист.

Тем не менее, для казахстанского спорта сезон - прорывной, продолжает он. С 2015 года, когда "Астана" играла в группе Лиги, казахстанским клубам добиться подобных успехов не удавалось.

"Группа Лиги чемпионов – это место в элите европейского футбола и 18 миллионов евро призовых от УЕФА, которые помогают казахстанским клубам значительно разгрузить бюджет. Вдвойне это важно, поскольку ставка на воспитанников академии сработала. Дастан Сатпаев, Александр Мрынский, Еркин Тапалов – мало, кто ожидал, что эти парни игроки окажутся готовы выйти на первые роли в матчах еврокубковой компании", - считает Абдрахманов.

По его мнению, поражение от "Реала" - чистая закономерность. Тем не менее, для казахстанцев это хороший опыт. Выступление в Лиге - заявка на то, чтобы скауты европейских команд обратили внимание на футболистов из Казахстана.

"Для парней из "Кайрата" - это витрина. Откровенно говоря, не так много матчей, где они могут заявить о себе: матчи сборной и игры в еврокубках, коих обычно у клубов из Казахстана крайне мало. 8 матчей в Лиге Чемпионов – шанс, что на кого-то обратят внимание. Другой вопрос, что для того, чтобы получить шанс, нужно быть к нему готовым: только стабильно играя в стартовом составе в чемпионате Казахстана, можно рассчитывать на приглашения из зарубежных команд", - отметил журналист.

Слабых соперников у "Кайрата" в ЛЧ априори не может быть, отмечает и генеральный директор ФК "Женис" Айдын Кожахмет. Тем не менее, несмотря на два разгромных поражения в первых двух турах, он считает: пока болельщикам надежду терять рано.

"Если "Кайрату" удастся по итогам 8 матчей взять 6 очков, это либо две победы, либо одна победа, три ничьи, это будет грандиозный успех. Соперники очень серьезные: "Интер" - прошлогодний финалист турнира, "Арсенал" - один из сильнейших клубов Англии, "Олимпиакос" греческий - постоянно участвует в ЛЧ. "Брюгге"- невероятно сильная команда. Шансы, конечно, есть, "Пафос", "Олимпиакос", "Брюгге" мы принимаем дома. В этих матчах есть возможность набрать какие-то очки. Это новый этап и стимул для других футбольных клубов. Вчера они играли с "Реалом", а неделю назад играли против моего клуба - "Жениса". У нас был хороший матч, со счетом 3-1 выиграл "Кайрат". Если "Кайрат" нас обыгрывает на своем поле 3-1, а потом приезжает "Реал" и обыгрывает их - 5-0. Это ведь говорит о том, что огромная пропасть между казахстанскими клубами и такими грандами как "Реал", - признает гендиректор столичного футбольного клуба.

Разгромом в футболе считается поражение с разницей в три гола, продолжает он. По его мнению, счёт мог бы быть другим, но "Реал" выиграл бы в любых условиях.

""Кайрат" выложился полностью, удавалось удерживать минимальный счет целый тайм. Пока у ребят хватало сил сопротивляться, они сопротивлялись. Когда силы иссякли, "Реал", конечно, оформил разницу в классе в голы. Не думаю, что гости выкладывались полностью, в прошлом туре они проиграли "Атлетико" 2-5, думаю, даже там они не выкладывались. Но "Реал" сделал ровно столько, сколько нужно было для убедительной победы", - считает Айдын Кожахмет.

Матчи в общей сетке Лиги – шанс для отрасли, делится футбольный комментатор Дмитрий Нестеренко. Приезд таких больших клубов, как "Реал", а до этого "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Атлетико" - должен, в первую очередь, стать стимулом для дополнительной мотивации казахстанских мальчишек заниматься футболом.

"Если говорить о спортивной составляющей, то, к сожалению, чемпионат Казахстана играет на более низких скоростях, о чем говорят после каждого еврокубкового матча тренеры. Поэтому уже в этом показателе мы уступаем "Реалу", "Спортингу" и другим клубам. Конечно, в один определенный день, может случиться все, что угодно и обыграть можно кого угодно, но если же говорить в целом о закономерности, то для "Кайрата" и его молодежи это большой шаг в плане понимания того уровня, к которому нужно стремиться", - говорит Нестеренко.

По его словам, "Кайрату" нужно попытаться заработать очки на остальных матчах. Впереди домашняя игра с кипрским "Пафосом". Нужно отметить, соперники "Кайрата" по группе после яркой победы над АЕКом вернули себе лидерство в отечественной турнирной таблице.

"Понятно, что это тяжело будет сделать с "Интером" и "Арсеналом" на выезде, но попробовать покусать дома "Пафос" и "Олимпиакос" алматинцам вполне по силам. Из проигрыша "Реалу" не нужно делать трагедию. Надо понимать, что это самый титулованный клуб Европы, у них в копилке побед в Лиге Чемпионов больше, чем у "Кайрата" чемпионств. Поэтому здесь больше нужно оценивать приезд такого клуба, как большой праздник и возможность из этого поражения извлечь правильные уроки. Я уверен, что Рафаэль Уразбахтин разберет ошибки внутри команды. Могли бы иначе? Наверно, да. Но глобально, поражение 0:3 или 0:5, оно имеет одинаковые последствия – 0 очков в копилку. Поэтому важно в целом, что этот матч состоялся и показал, что пока казахстанский футбол и "Реал" - это сильно разные уровни", - считает футбольный комментатор.

Чтобы профессиональный футбол перестал быть статьёй расходов бюджета, сейчас в стране готовят стратегию развития на предстоящие пять лет. Ключевая задача – коммерциализация отрасли. Какие механизмы будут задействованы для привлечения бизнеса в отрасль, покажет время. Сейчас болельщики надеются, что "Кайрат" сможет попасть в стыковые матчи плей-офф. К слову, сегодня футболом занимаются больше миллиона казахстанцев. По словам спортивных экспертов, после прорыва алматинского клуба в общий этап Лиги это число увеличится. Между тем, на одного футбольного тренера в стране приходится больше 130 учеников, тогда как по нормативам должно быть не больше 20. Получается, что сейчас ожидания наших болельщиков больше строятся на вере в прорыв по принципу "вопреки".