Будет утвержден новый план оптимизации госактивов – Жумангарин
Сегодня, 09:18
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Сегодня, 09:18Сегодня, 09:18
33Фото: пресс-служба правительства РК
До конца 2025 года будет утвержден новый план оптимизации госактивов. Об этом сообщил вице-премьер Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.
"Мы продолжаем масштабную приватизацию и вывод гособъектов в конкурентную среду. В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в сфере ТЭК, АПК, СМИ, транспорт и связь", - сказал Жумангарин.
По его словам, оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов.
"До конца этого года будет утвержден новый План оптимизации госактивов на 2026-2030 годы", - отметил он
Ранее в Правительстве сообщили, что инвестиции в основной капитал выросли почти на 20 процентов.
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