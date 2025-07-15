До конца 2025 года будет утвержден новый план оптимизации госактивов. Об этом сообщил вице-премьер Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Мы продолжаем масштабную приватизацию и вывод гособъектов в конкурентную среду. В ключевых секторах сформирован перечень на приватизацию 475 субъектов в сфере ТЭК, АПК, СМИ, транспорт и связь", - сказал Жумангарин.

По его словам, оптимизация будет проведена в три этапа в зависимости от готовности рынка и самих объектов.

"До конца этого года будет утвержден новый План оптимизации госактивов на 2026-2030 годы", - отметил он

Ранее в Правительстве сообщили, что инвестиции в основной капитал выросли почти на 20 процентов.