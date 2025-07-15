За январь-июнь 2025 года инвестиции в основной капитал выросли почти на 20 процентов. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

"Наибольший рост инвестиций наблюдается в сферах, которые формируют экономику будущего – образовании в 3,5 раза, финансовой деятельности – на 86,2%, обрабатывающей промышленности – на 48,9%, здравоохранении – на 32,8%, транспорте – на 16,2%", - сказал Жумангарин.

Он отметил, что правительство проводит работу по совершенствованию инвестиционной политику страны.

"В этом году планируется привлечьпорядка 25 млрд долл США прямых иностранных инвестиций.Для этого применяем проактивный подход: сформированы региональные инвестиционные программы, ориентированные на потребности бизнеса. Они станут основой для таргетинга инвесторов за рубежом. По системе Fast Track, или "зеленый коридор", ускоренное получение госуслугпрошли 134 инвестора в приоритетных отраслях экономики", - сказал Жумангарин.

Ранее сообщалось, что рост ВВП Казахстана достиг более 6% в первом полугодии.