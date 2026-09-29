Буду делать все возможное, чтобы обеспечить мир, стабильность в моей стране - Глава государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине ответил на вопрос журналиста телеканала ARD о своей позиции по поводу военных действий на территории Украины.

На вопрос журналиста о том, что Токаев ранее в присутствии президента России Владимира Путина в Омске говорил о заморозке войны, однако этого пока не произошло, глава государства ответил:

«Я благодарен Президенту Путину за то, что он с большим пониманием воспринял мою персональную позицию по этому вопросу, поскольку все мы, руководители государств, включая Президента России, выступаем за прекращение военных действий на территории Украины. У меня очень хорошие взаимоотношения с Президентом Путиным. Я считаю его выдающимся государственным деятелем. И сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что Президент Путин как государственный деятель, как руководитель России – наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, может быть, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для Европы, и для всего мира. Я знаю его очень хорошо, он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя большого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, которые стоят перед его страной. Конечно же, мы все переживаем за то, что происходит на Украине», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что с самого начала Казахстан придерживается положений Устава Организации Объединенных Наций и выступает за уважение и сохранение принципа территориальной целостности всех государств.

«Мы с самого начала говорили, что с большим уважением относимся к украинскому народу, к его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку», - добавил Токаев.

Токаев подчеркнул, что не говорил о необходимости немедленно остановить войну.

«Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорю о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или каких угодно переговоров. Вот наша позиция. Что касается России, не надо забывать, что между Казахстаном и Россией существует общая граница протяженностью 7597 километров – самая протяженная граница в мире. Это разве не фактор развития дружественных отношений с этой страной? На территории Казахстана проживает 2,7 млн граждан нашей страны русской национальности. У нас в стране в достаточно большом масштабе представлена православная церковь, и мы с большим уважением относимся к ней. Поэтому все эти моменты надо учитывать. Нельзя рубить с плеча», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в сохранении мира и стабильности.