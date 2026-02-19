"Буду драться до 50": Тайсон Фьюри — о возвращении на ринг и конфликте с близкими
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри признался, что его семья была против возобновления карьеры.
Британский тяжеловес Тайсон Фьюри признался, что его семья была против возобновления карьеры, сообщает BAQ.kz.
По словам боксера, решение вернуться на ринг вызвало резкую реакцию в его окружении.
"Мой отец некоторое время не разговаривал со мной. Братья перестали общаться. Никто не хотел, чтобы я возвращался… Но это мое решение. Я счастливее всего, когда нахожусь на ринге и развлекаю людей. И не собираюсь останавливаться. Наверное, буду драться до 50 лет", — цитирует Фьюри Daily Mail.
Следующий поединок британца пройдет 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Его соперником станет Арсланбек Махмудов.
Фьюри владел титулами WBA, WBO, IBO, IBF и WBC в разные годы. В 2017 году он был дисквалифицирован на два года после положительной допинг-пробы. В декабре 2024-го британец уступил Александр Усик единогласным решением судей в реванше, а в январе 2025 года объявил о завершении карьеры, однако позже вновь изменил решение.
Сейчас на счету 37-летнего тяжеловеса 34 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге.
