Британский тяжеловес Тайсон Фьюри признался, что его семья была против возобновления карьеры, сообщает BAQ.kz.

По словам боксера, решение вернуться на ринг вызвало резкую реакцию в его окружении.

"Мой отец некоторое время не разговаривал со мной. Братья перестали общаться. Никто не хотел, чтобы я возвращался… Но это мое решение. Я счастливее всего, когда нахожусь на ринге и развлекаю людей. И не собираюсь останавливаться. Наверное, буду драться до 50 лет", — цитирует Фьюри Daily Mail.

Следующий поединок британца пройдет 11 апреля на стадионе Тоттенхэм Хотспур в Лондоне. Его соперником станет Арсланбек Махмудов.

Фьюри владел титулами WBA, WBO, IBO, IBF и WBC в разные годы. В 2017 году он был дисквалифицирован на два года после положительной допинг-пробы. В декабре 2024-го британец уступил Александр Усик единогласным решением судей в реванше, а в январе 2025 года объявил о завершении карьеры, однако позже вновь изменил решение.

Сейчас на счету 37-летнего тяжеловеса 34 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге.