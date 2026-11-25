Будущая актриса из Астаны заплатила 1,69 млн за курсы и съемки, которых не было
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Жительница Астаны отдала 1,69 млн теңге за курс «Начинающий актер» с обещанной ролью в фильме, а получила ноль занятий и ноль съемок.
Договор она подписала с ИП. Пакет выглядел красиво, уроки актерского мастерства плюс участие в съемках настоящего кино. Ни то ни другое так и не началось.
Несостоявшаяся звезда написала исполнителю претензию, потребовала расторгнуть договор и вернуть деньги. Срок возврата по договору прошел, денег не было.
Тогда женщина пошла в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Астане. Вот тут предприниматель резко нашел все 1,69 млн и вернул их до теңге, сообщили в Минторговли.
В департаменте напомнили, что от услуги можно отказаться в любой момент. Исполнитель вправе удержать только реальные расходы, и то если подтвердит их документами.
«Если услуги не были оказаны, исполнитель не вправе необоснованно удерживать денежные средства потребителя», – сказал глава департамента Еркебулан Тагашов.
Кастинг на возврат денег прошел успешно.
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