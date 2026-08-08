Будущее БК "Астана": Комитет спорта сделал заявление
Комитет по делам спорта и физической культуры объяснил причины пересмотра подходов к развитию баскетбольного клуба «Астана»
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Комитет по делам спорта и физической культуры прокомментировал информацию о возможном прекращении деятельности баскетбольного клуба "Астана".
В ведомстве отметили, что в последние годы результаты команды на международной арене не соответствовали поставленным задачам и ожиданиям. По итогам прошлого сезона Единой лиги ВТБ "Астана" заняла последнее, 12-е место, одержав всего две победы в 44 матчах. Доля поражений превысила 95% — это худший показатель клуба за все время его выступлений в турнире.
Кроме того, на протяжении восьми лет команда не смогла пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ.
Не удалось добиться ожидаемых результатов и на внутренней арене. "Астана" уступила в борьбе за Кубок Казахстана и не смогла завоевать чемпионский титул Национальной лиги.
В Комитете также напомнили, что в прошлом году был принят закон, направленный на повышение эффективности государственного финансирования спорта. Документ предусматривает приоритетное развитие национальных сборных, формирование спортивного резерва и запрещает финансирование легионеров за счет бюджетных средств.
В связи с этим рассматривается возможность изменения подходов к развитию отечественного баскетбола. Основной акцент планируется сделать на молодежной команде, подготовке спортивного резерва и развитии детско-юношеского спорта.
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