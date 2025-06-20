Миллион специалистов в сфере искусственного интеллекта подготовят в Казахстане в течение ближайших пяти лет, передает BAQ.kz.

Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. В большом интервью председателю правления АО "Qazсontent" Айне Задабек спикер рассказал, почему ИИ стал ключевым приоритетом технологического развития Казахстана. Сегодня работа строится по трём направлениям: создании институциональной базы, формировании технологической инфраструктуры и развитии человеческого капитала.

"План включает обучение: 500 тысяч школьников, 300 тысяч студентов, 100 тысяч государственных служащих, 70 тысяч представителей корпоративного сектора и стартапов, 30 тысяч граждан из других категорий. Для каждой целевой группы разработаны специализированные образовательные программы", - подчеркнул министр.

Выполнение этих и других задач координирует Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Казахстан взял курс на внедрение и масштабирование технологий ИИ в прошлом году, однако уже сейчас мы добились отличных результатов. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект об искусственном интеллекте. Его должны принять до конца 2025 года. В мае этого года наша страна стала первой в Центральной Азии, где внедрили суперкомпьютерный кластер на базе NVIDIA H200. Отдельным достижением стало создание KazLLM - первой национальной языковой модели, включающей 148 миллиардов токенов и 70 миллиардов параметров.

"Она обучена на многоязычном корпусе и позволяет создавать решения на казахском языке, включая чат-ботов, голосовых ассистентов и аналитические системы. Разработка велась совместно с Министерством науки и высшего образования и Назарбаев Университетом. В ближайшие годы планируется развитие мультимодальной версии модели. Дополнительно с участием международных партнёров были разработаны модели Sherkala и AlemLLM, что усиливает языковую и технологическую базу Казахстана в области ИИ", - отметил Жаслан Мадиев.

Напомним, большое интервью с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности вышло на сайте BAQ.kz накануне. Полную версию содержательного диалога вы можете посмотреть по ссылке.