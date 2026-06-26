Президент: Будущее Казахстана – в руках патриотичной, образованной и созидательной молодежи
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил участников с успешным завершением военно-патриотического сбора молодежи "Айбын".
"Как точно подметил легендарный полководец Бауыржан Момышулы, "мужество – добродетель народа", – сказал Президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, служение Родине начинается со стремления к знаниям, бережного отношения к окружающей среде и глубокого чувства ответственности за будущее страны.
"Именно поэтому настоящий воин должен обладать такими качествами, как эрудиция, милосердие, преданность присяге и твердость духа. В эти дни вы продемонстрировали высочайший пример дружбы, взаимного уважения и сплоченности. Так держать! Искренне поздравляю команды, занявшие призовые места! Безусловно, энергия активной молодежи и совместная работа на единой площадке станут мощным стимулом для углубления партнерства и взаимного доверия между нашими государствами. Храните верность воинскому долгу и чести! Желаю вам крепкого здоровья и успехов! Пусть небо над нашей священной Родиной – Казахстаном – будет ясным, а будущее – светлым! – подытожил Президент.
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