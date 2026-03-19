Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к научному и академическому сообществу, подчеркнув их роль в формировании будущего страны, передает BAQ.KZ.

Мы должны делать все возможное для повышения качества человеческого капитала. Обращаюсь ко всем представителям научного и академического сообщества страны. От ваших идей, исследований, результатов работы, открытий во многом зависит, каким будет Казахстан завтра, насколько наша страна будет инновационной и прогрессивной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии, - сказал Токаев.

Также президент отметил историческую ответственность нынешнего поколения:

Потомки, скорее всего, снисходительно отнесутся к нашим промахам, которые в принципе неизбежны, коль скоро мы работаем. Но потомки никогда не простят упущенных возможностей для превращения Казахстана в справедливое, сильное государство, где существует культ законопослушания, чистоты, бережного отношения к природе и, конечно, культ образования и знаний. Вот таким должен быть Казахстан. Вот это наша конечная цель, - уточнил Глава государство.

Заявления Президента подчеркивают курс на развитие науки, образования и инновационной экономики как основы долгосрочного роста страны.