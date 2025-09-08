Президент Касым-Жомарт Токаев в очередном Послании народу Казахстана уделил особое внимание теме сельскохозяйственной науки. Депутат Мажилиса Ерболат Саурыков в беседе с корреспондентом BAQ.KZ прокомментировал поручения Главы государства.

По словам парламентария, Глава государства справедливо указал на низкую отдачу аграрной науки, несмотря на значительное бюджетное финансирование: уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а лишь 40% выпускников профильных вузов идут работать в отрасль.

"Президент отметил необходимость конкретного плана развития сельскохозяйственной науки на основе цифровых технологий. Такая дорожная карта позволит объединить научные исследования и практику, направить усилия на рост производительности, а также дать экономический и экологический эффект", – подчеркнул Саурыков.

Он отметил, что цифровые инструменты – сенсорный мониторинг, автоматизация, анализ агроданных – способны кардинально изменить агропромышленный комплекс Казахстана, как это уже происходит в других странах. В качестве примеров депутат привел международные проекты в Австралии, Европе, Испании и Африке, где агротехнологии значительно повысили урожайность и доходы фермеров.

Саурыков назвал своевременной инициативу по преобразованию Национального аграрного научно-образовательного центра в Агротехнологический хаб. По его мнению, это позволит объединить научные, практические и образовательные ресурсы, внедрять мировой опыт и формировать инновационную экосистему.