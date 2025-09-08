Будущее сельского хозяйства невозможно без аграрной науки и цифровых технологий – депутат
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев в очередном Послании народу Казахстана уделил особое внимание теме сельскохозяйственной науки. Депутат Мажилиса Ерболат Саурыков в беседе с корреспондентом BAQ.KZ прокомментировал поручения Главы государства.
По словам парламентария, Глава государства справедливо указал на низкую отдачу аграрной науки, несмотря на значительное бюджетное финансирование: уровень коммерциализации разработок не превышает 17%, а лишь 40% выпускников профильных вузов идут работать в отрасль.
"Президент отметил необходимость конкретного плана развития сельскохозяйственной науки на основе цифровых технологий. Такая дорожная карта позволит объединить научные исследования и практику, направить усилия на рост производительности, а также дать экономический и экологический эффект", – подчеркнул Саурыков.
Он отметил, что цифровые инструменты – сенсорный мониторинг, автоматизация, анализ агроданных – способны кардинально изменить агропромышленный комплекс Казахстана, как это уже происходит в других странах. В качестве примеров депутат привел международные проекты в Австралии, Европе, Испании и Африке, где агротехнологии значительно повысили урожайность и доходы фермеров.
Саурыков назвал своевременной инициативу по преобразованию Национального аграрного научно-образовательного центра в Агротехнологический хаб. По его мнению, это позволит объединить научные, практические и образовательные ресурсы, внедрять мировой опыт и формировать инновационную экосистему.
"Будущее сельского хозяйства Казахстана связано не только с сырьем, но и с переработкой, наукой и цифровыми технологиями. Именно системная научная поддержка, инновационная инфраструктура, человеческий капитал и инвестиции станут опорой для конкурентоспособности нашего агропромышленного комплекса", – резюмировал депутат.
Самое читаемое
- Без статуса и внимания: Как сейчас живут потомки облученных на ядерном полигоне в Семее
- Трамп намекнул на визит в Казахстан и похвалил Токаева
- Мощное землетрясение произошло на западе Турции
- Tesla заплатит миллион долларов Илону Маску, если он выведет компанию на новый уровень
- Теннисистка Арина Соболенко выиграла US Open-2025 и установила призовой рекорд