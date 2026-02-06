Будущее страны связывается с качеством человеческого капитала – Ертаев
Под председательством министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева в Минтруда состоялось совещание, посвященное обсуждению ключевых изменений в проекте новой Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.
В мероприятии приняли участие социальные партнеры, представители неправительственных организаций, члены Общественного совета и Координационного совета Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В своем выступлении Аскарбек Ертаев подчеркнул, что новая Конституция ориентирована на долгосрочное развитие страны и формирует современную модель социально ответственного государства, в центре которой находится человек и его благополучие.
Особое внимание министр уделил роли социальной политики, которая в проекте Основного закона рассматривается как одно из ключевых направлений государственной деятельности.
"Конституция закрепляет обязанность государства повышать благосостояние народа. Социальная политика рассматривается как стратегическое направление, а не вспомогательная функция", – отметил Аскарбек Ертаев.
Глава ведомства также акцентировал внимание на том, что развитие Казахстана напрямую связывается с качеством человеческого капитала, что полностью соответствует приоритетам государственной политики в сфере труда, занятости и социальной защиты.
"Будущее страны связывается с качеством человеческого капитала. Мы переходим к модели развития, где главным ресурсом является человек", – подчеркнул министр.
Отдельно в ходе совещания была отмечена значимость усиления правовых механизмов защиты граждан. По словам Аскарбека Ертаева, проект новой Конституции предусматривает расширение возможностей граждан по защите своих прав и законных интересов.
Участники совещания отметили, что предлагаемые конституционные изменения закладывают прочную основу для укрепления социальной справедливости, повышения уровня защиты трудовых и социальных прав граждан, а также формирования устойчивой модели развития, ориентированной на человека и его потенциал.
