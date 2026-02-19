Президент Касым-Жомарт Токаев провел в Вашингтоне встречу с гражданами Казахстана, проживающими и обучающимися в Соединенных Штатах Америки, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Глава государства отметил, что возлагает большие надежды на молодое поколение. Он подчеркнул, что государство уделяет особое внимание вопросам развития молодежи и созданию условий для их самореализации.

Президент напомнил о предстоящем в марте республиканском референдуме по проекту новой Конституции Республики Казахстан, подчеркнув его историческое значение для будущего нашей страны.

В свою очередь студенты и молодые исследователи выразили признательность Касым-Жомарту Токаеву за всестороннюю поддержку сферы науки и образования.