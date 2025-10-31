Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", где подчеркнул ключевую роль науки и образования в развитии страны и мире, передает BAQ.KZ.

"Образование и наука – это важнейшие сферы стратегического значения, не имеющие границ и объединяющие все страны мира", – отметил Глава государства, подчеркнув, что форум стал уникальной площадкой для обмена идеями и выработки прогнозов в области глобального образования.

По словам Президента, университеты должны стать центрами передовых идей и научных исследований, способными отвечать на вызовы эпохи технологических и социальных трансформаций.

"Сейчас, когда человечество вступило в эпоху кардинальной трансформации, учебные заведения должны соответствовать требованиям времени, идти в фарватере преобразований. Без этого невозможны развитие и прогресс", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что финансирование системы образования и науки в Казахстане с 2019 года увеличилось втрое. Принят новый Закон "О науке и технологической политике", учрежден Национальный совет по науке и технологиям при Президенте. Государство активно поддерживает молодых ученых и исследователей.

Отдельное внимание Касым-Жомарт Токаев уделил мерам по обеспечению равного доступа к качественному образованию:

с 2024 года реализуется программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой 50% инвестиционного дохода Нацфонда ежегодно начисляется на счета всех детей до 18 лет;

создана единая накопительная система "Келешек", объединяющая родительские взносы, государственный капитал и инвестиционный доход;

молодежи предоставляются беспроцентные образовательные займы и гранты, активно строятся новые университетские кампусы и студенческие общежития.