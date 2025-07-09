С 2025 года абитуриентов, мечтающих связать свою жизнь с медициной, ждет нововведение: теперь для поступления в медицинские колледжи Казахстана необходимо сдать специальный вступительный экзамен, передает BAQ.KZ. Это правило распространяется на всех поступающих, независимо от того, окончили они 9 или 11 классов, и независимо от формы обучения. Исключение составляют лишь направления стоматология и ортопедия.

Экзамен включает в себя не только оценку базовых знаний по профильным предметам (в зависимости от выбранной специальности - биология или химия), но и анализ мотивации абитуриента - то, зачем и почему он хочет работать в медицине. Таким образом, Министерство здравоохранения РК вместе с Министерством просвещения делает ставку не только на знания, но и на осознанный выбор профессии.

"В рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства, мы повышаем требования к качеству подготовки специалистов, получающих среднее медицинское образование. За счет единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", – отметили в Министерстве здравоохранения.

Единый экзамен поможет выровнять условия для всех поступающих и станет залогом справедливого отбора, особенно на фоне растущего спроса на медицинские кадры.

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