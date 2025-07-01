Система отбора судей в Казахстане существенно изменилась: сокращены сроки квалификационного экзамена, увеличено число конкурсов на вакантные должности, обновлена работа Академии правосудия и усилены механизмы общественной обратной связи. Об этом заявила член Высшего Судебного Совета РК Салтанат Жунуспекова на брифинге СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По словам Салтанат Жунуспековой, важным изменением стало то, как теперь сдают квалификационный экзамен на должность судьи. Раньше он проходил всего четыре раза в год, и это ограничивало возможности для новых кандидатов. Теперь экзамен можно сдавать 12 раз в год. Тем временем, психологическое тестирование теперь проводят 10 раз в год вместо 3, а заседания Квалификационной комиссии с кандидатами проходят не раз в два месяца, как раньше, а четыре раза в месяц.

Параллельно усилили и требования к будущим судьям, особенно для тех, кто впервые вступает в профессию. Теперь кандидаты проходят дополнительную проверку по базам данных правоохранительных и специальных органов. Это делается для того, чтобы выявить возможную причастность к противоправной деятельности — отмыванию преступных доходов, участию в радикальных группах, наркочатах, незаконных азартных играх, теневому обороту цифровых активов и другим рискам.

Параллельно изменилась и конкурсная система. Раньше проводили не больше двух конкурсов в год, тогда как 300–350 судейских вакансий оставались незакрытыми из года в год.

"Если ранее экзамен успешно проходили около 50% кандидатов, то сейчас — только 20%. Это говорит не о

снижении доступности, а о повышении качества отбора: остались те, кто действительно профессионально и морально

готов к роли судьи", — отмечает член Высшего судебного совета.

Серьёзные изменения произошли и в Академии правосудия. С июля 2024 года она находится в ведении Совета. За это время утверждена новая концепция развития, запущен курс референдиата — подготовительная программа к экзамену, открыта магистратура, получена лицензия на докторантуру и аккредитация как научного учреждения. Недавно Академия выпустила первых магистрантов, и 97% из них успешно сдали экзамен и вошли в кадровый резерв.