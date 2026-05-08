Будут ли казахстанцев поощрять за явку на выборы, ответили в ЦИК

В ЦИК Казахстана прокомментировали возможность введения поощрений за участие граждан в выборах, передает BAQ.KZ.

В кулуарах Парламента член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов заявил, что в настоящее время в Казахстане не рассматривается введение обязательного голосования. Также в стране не планируют штрафовать граждан за неявку на выборы.

"Нет таких норм, не в законопроекте(законопроект с поправками в Конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" -прим.редакцией) и даже в наших планах нет".

Утемисов отметил, что проблема снижения электоральной активности, особенно среди молодежи, действительно существует. В некоторых западных странах для повышения явки снижают возраст избирателей с 18 до 16 лет или вводят штрафы за отказ от участия в голосовании.

Однако Казахстан, по его словам, не собирается идти по такому пути. В ЦИК считают, что многое зависит от активности самих участников избирательного процесса, в том числе политических партий и их способности заинтересовать избирателей.

"А можно ли ввести какие-то стимулирующие меры, например, не ограничиваться символическими подарками, а предусмотреть выплаты?", - уточнили журналисты.

"Надо подумать. Почему? Потому что, с одной стороны, это может восприниматься как подкуп избирателей. Здесь есть и другая сторона вопроса, поэтому нужно тщательно все обдумать", - ответил Утемисов.

Также представитель ЦИК подчеркнул, что вопрос снижения избирательного возраста в Казахстане сейчас не рассматривается.