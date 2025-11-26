Министерство здравоохранения не планирует массовых проверок стоматологических клиник, передает BAQ.KZ. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса отметил, что для проверки необходима жалоба пациентов.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка умерла в одной из стоматологий в Астане. Ребенок не проснулся после наркоза, который длился более 3,5 часа.

“В части массовых проверок стоматологических клиник - у нас таких планов на сегодня нет. Проверки осуществляются в соответствии с предпринимательским кодексом, где на год вперед определяются злостные нарушители или по жалобам населения”, – сказал вице-министр.

Он сообщил, что в клинике, где ребёнку вводили анестезию, не были соблюдены обязательные требования для проведения такой процедуры.