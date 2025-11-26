  • 26 Ноября, 19:52

Будут ли массово проверять стоматологии после смерти трехлетней девочки в Астане

Сегодня, 19:06
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
75
Фото: pixabay

Министерство здравоохранения не планирует массовых проверок стоматологических клиник, передает BAQ.KZ. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса отметил, что для проверки необходима жалоба пациентов.

Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка умерла в одной из стоматологий в Астане. Ребенок не проснулся после наркоза, который длился более 3,5 часа.

“В части массовых проверок стоматологических клиник  - у нас таких планов на сегодня нет. Проверки осуществляются в соответствии с предпринимательским кодексом, где на год вперед определяются злостные нарушители или по жалобам населения”, – сказал вице-министр.

Он сообщил, что в клинике, где ребёнку вводили анестезию, не были соблюдены обязательные требования для проведения такой процедуры.

"Если судить по тому, что я вижу в СМИ, там не было анестезиолога-реаниматолога, а также отсутствовала аптечка для экстренной помощи. Имели место нарушения. Все это сейчас рассматривается в рамках суда", – отметил Султангазиев.

 

Самое читаемое

Наверх