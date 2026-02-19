Будут ли начисляться госпремии по жилищным накоплениям в коммерческих банках?
В Нацбанке пояснили, на каких условиях формируются жилищные накопления.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жилищно-строительные накопления в коммерческих банках Казахстана не предусматривают государственной поддержки в виде премий для вкладчиков. Об этом сообщили в Национальный банк Республики Казахстан в официальном ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ.
В Национальном банке пояснили, что условия жилищно-строительных сбережений в банках второго уровня формируются на рыночных принципах и не регулируются едиными обязательными параметрами со стороны государства.
«Коммерческие банки самостоятельно формируют условия жилищно-строительных сбережений с соблюдением требований банковского и потребительского законодательства. Единые обязательные параметры, включая минимальные сроки и объёмы накоплений, а также размеры ставок по депозитам и займам, не устанавливаются», — сообщили в Нацбанке.
Регулятор отметил, что при разработке таких продуктов банки обязаны обеспечивать их прозрачность и понятность для клиентов, а также придерживаться базового принципа системы жилищных накоплений.
«Условия жилищно-строительных сбережений определяются банками при обязательном соблюдении принципа “сначала накопление — затем заём”, а также требований законодательства о защите прав потребителей», — подчеркнули в ведомстве.
Отдельно в Национальном банке акцентировали внимание на вопросе государственной поддержки. По информации регулятора, участие банков второго уровня в системе жилищно-строительных накоплений не предполагает выплату государственной премии, в отличие от специализированных государственных программ.
«Участие банков второго уровня в системе жилищно-строительных сбережений не предусматривает государственную поддержку вкладчиков в виде премий», — говорится в официальном ответе.
Самое читаемое
- Жильцов четырехэтажки в центре Астаны круглый год топит канализацией
- В Туркестанской области массово ловят торговцев на завышении цен
- КНБ подтвердил досудебное расследование в отношении экс-заместителя акима Костанайской области
- Соперник раскрыл, что отличает олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
- Снег, метели и ветер до 28 м/с: почти весь Казахстан оказался под штормовым предупреждением