Жилищно-строительные накопления в коммерческих банках Казахстана не предусматривают государственной поддержки в виде премий для вкладчиков. Об этом сообщили в Национальный банк Республики Казахстан в официальном ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ.

В Национальном банке пояснили, что условия жилищно-строительных сбережений в банках второго уровня формируются на рыночных принципах и не регулируются едиными обязательными параметрами со стороны государства.

«Коммерческие банки самостоятельно формируют условия жилищно-строительных сбережений с соблюдением требований банковского и потребительского законодательства. Единые обязательные параметры, включая минимальные сроки и объёмы накоплений, а также размеры ставок по депозитам и займам, не устанавливаются», — сообщили в Нацбанке.

Регулятор отметил, что при разработке таких продуктов банки обязаны обеспечивать их прозрачность и понятность для клиентов, а также придерживаться базового принципа системы жилищных накоплений.

«Условия жилищно-строительных сбережений определяются банками при обязательном соблюдении принципа “сначала накопление — затем заём”, а также требований законодательства о защите прав потребителей», — подчеркнули в ведомстве.

Отдельно в Национальном банке акцентировали внимание на вопросе государственной поддержки. По информации регулятора, участие банков второго уровня в системе жилищно-строительных накоплений не предполагает выплату государственной премии, в отличие от специализированных государственных программ.