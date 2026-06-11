Сотрудники полиции не будут проводить специальные проверки ресторанов и других заведений во время выпускных мероприятий. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных проверках мест проведения выпускных вечеров, представитель МВД отметил, что соответствующие решения по организации школьных мероприятий уже приняты Министерством просвещения.

"Сотрудники органов внутренних дел специально ходить и проверять какие-либо заведения не будут", – заявил Адилов.

Вместе с тем он подчеркнул, что полиция продолжит реагировать на сообщения о правонарушениях.

"Полицейские реагируют при получении сигнала о совершённом правонарушении. При прибытии наряда и уполномоченных должностных лиц органов внутренних дел, при наличии признаков административного правонарушения, будут приняты соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности", – пояснил заместитель министра.

Кроме того, МВД совместно с подразделениями по чрезвычайным ситуациям продолжает профилактическую работу с населением в период летних каникул.

По словам Адилова, сотрудники полиции проводят встречи с родителями и детьми, разъясняют правила безопасности во время отдыха, купания в водоёмах и проведения массовых мероприятий.

"Стараемся больше проводить разъяснительную работу, встречаться с людьми, с родителями, объяснять, чтобы в летний период за детьми был глаз да глаз", – отметил он.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды и ответственно относиться к организации досуга детей в каникулярный период.