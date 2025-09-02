Будут ли повышать минимальную заработную плату в Казахстане?
Сегодня, 12:11
124Фото: freepik.com
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах парламента сообщила, что расчет минимальной заработной платы (МЗП) теперь ведется по новой методологии, передает BAQ.KZ.
"В прошлом году в Министерстве труда была разработана методология исчисления минимальной заработной платы, в основу которой в расчет должны ложиться показатели производительности труда, показатели медианной заработной платы и, соответственно, показатели инфляции", – сказала министр.
По ее словам, работу над расчетами ведут три института, исследования еще не завершены.
Вместе с тем в республиканском бюджете уже закреплено, что в 2026 году МЗП составит 85 тысяч тенге.
