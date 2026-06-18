Будут ли повышать пенсионный возраст в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал возможные изменения в пенсионной системе и ответил на вопрос о перспективах повышения пенсионного возраста, передает BAQ.KZ.

По его словам, демографическая ситуация в стране меняется, увеличивается продолжительность жизни, что требует адаптации пенсионной системы к новым реалиям.

"Сейчас мы активно работаем с коллегами из Министерства труда и социальной защиты населения. Надеемся, что к сентябрю будут подготовлены новые концептуальные подходы к реформированию пенсионной системы в целом", – сказал Сулейменов.

При этом глава Нацбанка подчеркнул, что вопрос повышения пенсионного возраста в настоящее время не рассматривается.

По его словам, изменения будут касаться отдельных подходов к функционированию пенсионной системы. В частности, Национальный банк намерен принять ряд мер по повышению доходности пенсионных активов.

Как отметил Сулейменов, это позволит повысить коэффициент замещения дохода, чтобы граждане при выходе на пенсию могли получать более высокий уровень пенсионных выплат по отношению к прежнему заработку.