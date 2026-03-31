Министерство науки и высшего образования рассматривает вопрос повышения стипендий в Казахстане, однако окончательное решение пока не принято. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил глава ведомства Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что в последние пять лет министерство поэтапно, ежегодно повышало размер стипендий на 20–25%. В 2025 году эта программа, в рамках которой осуществлялось повышение стипендий, была завершена.

«Сейчас будем консультироваться, чтобы возобновить. Чтобы следующий пятилетний цикл также повышать. Но это решение не принято», - сказал министр.

По его словам, наибольшее повышение стипендий коснулось докторантов: сегодня докторанты PhD получают порядка 254 тыс. тенге в месяц, и в дальнейшем этот размер планируется поэтапно увеличивать. Он также напомнил, что ранее были существенно повышены выплаты для студентов педагогических специальностей.

Говоря о стоимости обучения, он отметил, что в государственных вузах она регулируется и сдерживается. Допускается лишь умеренная корректировка с учетом инфляции — в пределах до 10%. В этой связи, по его словам, в текущем году также планируется сдерживать рост стоимости обучения, проводить консультации с вузами и не допускать резких скачков цен.