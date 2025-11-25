Министерство просвещения РК прокомментировало возможность повышения заработной платы педагогов в 2026 году. В ведомстве напомнили, что зарплаты учителей уже существенно выросли в рамках поручений Президента, озвученных в Посланиях народу Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"С 1 января 2020 года должностные оклады педагогов государственных организаций образования ежегодно повышались на 25% в течение четырех лет. Кроме того, с 1 сентября 2023 года оклады воспитателей и педагогов дошкольного обучения увеличились на 30% в соответствии с поручением Главы государства от 1 сентября 2022 года", - рассказали в ведомстве на официальный запрос редакции.

Таким образом, по данным министерства, в 2023 году заработная плата всех педагогов выросла на 100% по сравнению с уровнем 2019 года, а у педагогов дошкольного воспитания – на 130%.

"Размер зарплаты учителя зависит от уровня образования, квалификационной категории, стажа, объема нагрузки, а также компенсирующих и стимулирующих доплат. В 2025 году средняя заработная плата одной ставки учителя составляет 393 тысяч тенге", - добавили в Минпросвещения.

Министерство также напомнило, что в соответствии с Системой оплаты труда гражданских служащих установлены доплаты за квалификационную категорию: "педагог-мастер" получает 50% от должностного оклада, "педагог-исследователь" – 40%, "педагог-эксперт" – 35%, а "педагог-модератор" – 30%.

"Согласно статье 73 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, проекты нормативных правовых актов, предусматривающие увеличение расходов из государственного бюджета, подлежат обязательному рассмотрению Республиканской бюджетной комиссией", - пояснили в Минпросвещения.

Иными словами, решения о возможном повышении заработной платы учителей в 2026 году будут приниматься только после рассмотрения и одобрения бюджетной комиссией.