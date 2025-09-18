МВД сообщает о вступлении в силу новых правил направления водителей на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, передает BAQ.KZ.

Обновлённые нормы начали действовать с 16 сентября и касаются исключительно участников дорожного движения, находящихся за рулём.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел, основания для направления на освидетельствование остаются прежними — наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Новые правила регулируются статьёй 796 Кодекса об административных правонарушениях и применяются только в рамках административного производства.

Ключевое новшество — не в самой процедуре, а в юридическом статусе документа: если ранее порядок освидетельствования утверждался постановлением Правительства, то теперь он утверждён приказом Министра внутренних дел. Такой подход соответствует курсу на децентрализацию и снижение бюрократии, что позволяет оперативно обновлять нормативные акты.

Процедура осталась прежней: водителя могут проверить при помощи алкотестера или направить на медицинское освидетельствование. При этом у гражданина есть право отказаться от алкотестера, потребовав прохождения процедуры в медицинском учреждении. Однако МВД напоминает: отказ либо уклонение от медосвидетельствования влечёт ответственность в соответствии с частью 4 статьи 613 КоАП.

Пешеходов и других участников дорожного движения новые правила не касаются — дополнительные проверки или процедуры для них не вводятся.