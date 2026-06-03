Будут ли штрафовать казахстанцев за мобильные переводы — ответ Минфина

В Казахстане гражданам и индивидуальным предпринимателям начали направлять уведомления по мобильным переводам, однако штрафные санкции пока не применялись. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, данные по мобильным переводам за первый квартал поступили в апреле. После обработки с мая гражданам начали направлять уведомления о возможных рисках ухода от налогообложения.

"Мы данные за первый квартал получили в апреле. Мы их обработали и начиная с мая направляем извещения, уведомления, информируем граждан о том, что есть риски ухода от налогообложения", – сказал Ержан Биржанов.

Вице-министр пояснил, что речь идет о нескольких категориях граждан. Среди них – физические лица, не являющиеся предпринимателями, а также индивидуальные предприниматели, работающие в упрощенном и общеустановленном налоговых режимах.

По словам Биржанова, сейчас Минфин действует в рамках сервисной модели: гражданам заранее сообщают о выявленных расхождениях, чтобы они могли отразить доходы в будущих декларациях.

"Мы говорим: мы этот доход видим, у тебя срок декларации скоро настанет, пожалуйста, включи его в декларацию. Если ты физическое лицо и не зарегистрирован, пожалуйста, зарегистрируйся", – пояснил он.

При этом, как подчеркнул вице-министр, на сегодняшний день штрафы никому не выписывались.

"Каких-либо штрафных санкций на сегодня ни по одному физическому лицу, ни по одному индивидуальному предпринимателю не вынесено. Мы дали возможность, чтобы они в будущих своих декларациях исправили и включили эти суммы", – заявил Ержан Биржанов.

Он также сообщил, что на первом этапе уведомления направляются физическим лицам и индивидуальным предпринимателям через кабинет налогоплательщика. Точное количество таких уведомлений вице-министр не назвал.

Отдельно Биржанов разъяснил вопрос использования личных счетов индивидуальными предпринимателями. По его словам, если человек ведет предпринимательскую деятельность, он должен использовать отдельный банковский счет, а не личный счет физического лица.

"Если вы индивидуальный предприниматель, вы должны иметь отдельный банковский счет, а не счет как физического лица. Если у вас предпринимательская цель, не нужно направлять деньги через личные счета", – отметил он.

При этом переводы самому себе не подпадают под мониторинг, добавил вице-министр.