Будут ли штрафовать казахстанцев за мобильные переводы — ответ Минфина
Гражданам и ИП начали направлять уведомления, чтобы они могли заранее отразить доходы в декларациях.
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В Казахстане гражданам и индивидуальным предпринимателям начали направлять уведомления по мобильным переводам, однако штрафные санкции пока не применялись. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, данные по мобильным переводам за первый квартал поступили в апреле. После обработки с мая гражданам начали направлять уведомления о возможных рисках ухода от налогообложения.
"Мы данные за первый квартал получили в апреле. Мы их обработали и начиная с мая направляем извещения, уведомления, информируем граждан о том, что есть риски ухода от налогообложения", – сказал Ержан Биржанов.
Вице-министр пояснил, что речь идет о нескольких категориях граждан. Среди них – физические лица, не являющиеся предпринимателями, а также индивидуальные предприниматели, работающие в упрощенном и общеустановленном налоговых режимах.
По словам Биржанова, сейчас Минфин действует в рамках сервисной модели: гражданам заранее сообщают о выявленных расхождениях, чтобы они могли отразить доходы в будущих декларациях.
"Мы говорим: мы этот доход видим, у тебя срок декларации скоро настанет, пожалуйста, включи его в декларацию. Если ты физическое лицо и не зарегистрирован, пожалуйста, зарегистрируйся", – пояснил он.
При этом, как подчеркнул вице-министр, на сегодняшний день штрафы никому не выписывались.
"Каких-либо штрафных санкций на сегодня ни по одному физическому лицу, ни по одному индивидуальному предпринимателю не вынесено. Мы дали возможность, чтобы они в будущих своих декларациях исправили и включили эти суммы", – заявил Ержан Биржанов.
Он также сообщил, что на первом этапе уведомления направляются физическим лицам и индивидуальным предпринимателям через кабинет налогоплательщика. Точное количество таких уведомлений вице-министр не назвал.
Отдельно Биржанов разъяснил вопрос использования личных счетов индивидуальными предпринимателями. По его словам, если человек ведет предпринимательскую деятельность, он должен использовать отдельный банковский счет, а не личный счет физического лица.
"Если вы индивидуальный предприниматель, вы должны иметь отдельный банковский счет, а не счет как физического лица. Если у вас предпринимательская цель, не нужно направлять деньги через личные счета", – отметил он.
При этом переводы самому себе не подпадают под мониторинг, добавил вице-министр.
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