Будут ли штрафовать за парковку возле дома? В министерстве ответили на опасения

В социальных сетях и городских пабликах распространяется информация о том, что с 1 июля 2026 года в Казахстане якобы введут запрет на парковку автомобилей возле жилых домов и начнут штрафовать нарушителей. В министерстве промышленности и строительства заявили, что эти сообщения не соответствуют действительности.

В ведомстве пояснили, что проект приказа «Об утверждении Типовых правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов» не предусматривает никаких новых ограничений на парковку автомобилей возле домов.

В новых правилах не содержатся нормы, запрещающие гражданам оставлять автомобили возле жилых домов на специально предусмотренных для этого парковочных местах, — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что документ направлен на приведение нормативной базы в соответствие со Строительным кодексом и в основном повторяет нормы, действовавшие ранее. Поводом для слухов стала обновленная редакция одного из пунктов правил. В нем уточняется перечень движимого имущества, которое запрещено складировать и длительно хранить на территориях общего пользования возле частных домов.

В список дополнительно включили автотранспортные средства, прицепы и тележки. Однако, как подчеркивают в министерстве, речь идет именно о складировании и длительном хранении имущества, а не о запрете пользоваться автомобилями или парковать их в специально отведенных местах. Кроме того, в ведомстве напомнили, что правила благоустройства не регулируют вопросы дорожного движения, организации парковок и эксплуатации транспортных средств.

В связи с этим министерство промышленности и строительства призвало граждан доверять официальным источникам информации и не распространять недостоверные трактовки нормативных правовых актов.