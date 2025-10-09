Будут ли снижать зарплаты политических госслужащих в Казахстане
Вопрос заработных плат политических государственных служащих регулируется постановлением правительства и находится в ведении Министерства национальной экономики. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.
На брифинге журналисты поинтересовались, планируется ли пересмотр зарплат политических госслужащих в сторону снижения, учитывая общественную критику по поводу их размеров.
"Заработная плата политических государственных служащих регулируется постановлением правительства. Уполномоченным органом является Министерство национальной экономики. Я на этот вопрос, к сожалению, не могу ответить", — сказал Ертаев.
Он добавил, что анализ по данному вопросу в министерстве пока не проводился, однако при необходимости соответствующие данные могут быть предоставлены позже. Также журналисты уточнили, какая самая низкая зарплата среди сотрудников министерства.
"Заработная плата государственных служащих определяется постановлением правительства и зависит от уровня сложности выполняемой работы. Например, в департаментах есть должность главного эксперта, но конкретные суммы я назвать не могу, потому что этот документ для служебного пользования", — пояснил Ертаев.
