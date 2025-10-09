Вопрос заработных плат политических государственных служащих регулируется постановлением правительства и находится в ведении Министерства национальной экономики. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.

На брифинге журналисты поинтересовались, планируется ли пересмотр зарплат политических госслужащих в сторону снижения, учитывая общественную критику по поводу их размеров.

"Заработная плата политических государственных служащих регулируется постановлением правительства. Уполномоченным органом является Министерство национальной экономики. Я на этот вопрос, к сожалению, не могу ответить", — сказал Ертаев.

Он добавил, что анализ по данному вопросу в министерстве пока не проводился, однако при необходимости соответствующие данные могут быть предоставлены позже. Также журналисты уточнили, какая самая низкая зарплата среди сотрудников министерства.