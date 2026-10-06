Будут ли сокращать сотрудников ЦОНов из-за цифровизации — ответ Минцифры

Сокращать действующих сотрудников центров обслуживания населения на фоне цифровизации государственных услуг не планируют. Численность персонала при необходимости будут регулировать преимущественно за счет вакантных штатных единиц, передает BAQ.KZ.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил на брифинге после заседания Правительства, что необходимое количество работников ЦОНов рассчитывают по специальной методике с учетом числа обслуживаемых граждан.

«У нас нет цели увольнять сотрудников. Хочу сразу это отметить. У нас есть методика, по которой мы оцениваем, какое количество сотрудников необходимо для обслуживания, условно говоря, 1000 человек. По этой методике мы периодически анализ проводим», – сказал Коняшкин.

По его словам, ранее оптимизацию численности проводили без сокращения действующих работников. Для этого исключали накопившиеся вакантные штатные единицы, а в отдельные периоды вводили мораторий на прием новых сотрудников.

«Мы периодически объявляем мораторий на прием новых сотрудников, стараемся, чтобы сокращение действующих сотрудников не проводилось. „Текучка“ в любом случае присутствует в любой организации, какое-то количество вакантных единиц копится. После этого мы их исключаем. Но до этого мы работали так», – пояснил первый вице-министр.

При этом Коняшкин пока не назвал, как именно дальнейшая цифровизация может повлиять на общую численность работников ЦОНов.