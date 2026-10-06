Будут ли сокращать сотрудников ЦОНов из-за цифровизации — ответ Минцифры
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Сокращать действующих сотрудников центров обслуживания населения на фоне цифровизации государственных услуг не планируют. Численность персонала при необходимости будут регулировать преимущественно за счет вакантных штатных единиц, передает BAQ.KZ.
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил на брифинге после заседания Правительства, что необходимое количество работников ЦОНов рассчитывают по специальной методике с учетом числа обслуживаемых граждан.
«У нас нет цели увольнять сотрудников. Хочу сразу это отметить. У нас есть методика, по которой мы оцениваем, какое количество сотрудников необходимо для обслуживания, условно говоря, 1000 человек. По этой методике мы периодически анализ проводим», – сказал Коняшкин.
По его словам, ранее оптимизацию численности проводили без сокращения действующих работников. Для этого исключали накопившиеся вакантные штатные единицы, а в отдельные периоды вводили мораторий на прием новых сотрудников.
«Мы периодически объявляем мораторий на прием новых сотрудников, стараемся, чтобы сокращение действующих сотрудников не проводилось. „Текучка“ в любом случае присутствует в любой организации, какое-то количество вакантных единиц копится. После этого мы их исключаем. Но до этого мы работали так», – пояснил первый вице-министр.
При этом Коняшкин пока не назвал, как именно дальнейшая цифровизация может повлиять на общую численность работников ЦОНов.
«Сейчас прогнозировать, как это точно проявится в цифрах, я, к сожалению, не могу. Но мы в любом случае всегда заботимся о наших сотрудниках как в министерстве, так и в подведомственных организациях. Поэтому я вас уверяю, здесь никаких проблем не будет», – заявил он.
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