В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития отметили, что пока не готовы поддержать идею дополнительного налогообложения IT-сектора, передает корреспондент BAQ.KZ.

Во время обсуждения Цифрового кодекса в Мажилисе депутат Айдос Сарым поднял вопрос о введении нового налога для цифровых компаний. По его словам, мировые лидеры, включая Билла Гейтса, уже предлагают формировать "социальный налог", за счет которого государства смогут компенсировать потери рабочих мест из-за стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин отметил, что сейчас ведомство не готово поддержать идею дополнительного налогообложения IT-сектора. По его словам, приоритет Казахстана – развитие стартапов и привлечение талантов из-за рубежа.

"Когда мы говорим про отдельное налогообложение, не могу сказать, что я в данный момент могу поддержать дополнительное налогооблажение на цифровые компании, потому что мы активно стараемся развивать стартапы, привлекать лучшие кадры, в том числе и таланты из-за рубежа в страну для того, чтобы они здесь создавали компании. Но здесь мы видим другую сторону, что за счет внедрения цифровых инструментов, значительно снижаются расходы государственного бюджета", – подчеркнул Коняшкин.

Он привел пример внедрения социального кошелька, через который школьное питание теперь предоставляется по выверенным спискам и с цифровой фиксацией каждого случая.