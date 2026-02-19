В Алматы Зимние Азиатские игры-2029 планируют провести без строительства новых спортивных сооружений. Об этом на брифинге в Сенате сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра, перед принятием решения власти оценили, в каком состоянии находится уже существующая спортивная база города, и пришли к выводу, что она подходит под требования соревнований.

«Она полностью соответствует международным стандартам и полностью обеспечивает выполнение той программы, которая есть в Азиаде. Дополнительного строительства новых спортивных объектов для проведения Азиатских игр не потребуется. Подтверждением является проведение в 2011 году Азиатских игр и проведение в 2017 году 28-й Всемирной Зимней Универсиады»,-сказал Жарасбаев на брифинге в Сенате.

Отдельно он затронул вопрос дорожной ситуации. Как отметил Жарасбаев, если заранее продумать расписание стартов и правильно организовать движение транспорта, ожидаемый приток спортсменов, зрителей и туристов не должен ухудшить ситуацию на дорогах.