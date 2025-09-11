Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с регулированием электросамокатов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, работа в этом направлении ведется с самого начала, однако пробелы в законодательстве не позволяют полицейским всегда должным образом реагировать на нарушения.

"Сейчас в рамках этого сезона будут депутатские поправки, которые скорректируют те пробелы, которые есть в законодательстве. С тем, чтобы уже были понятные правила игры – как для самих водителей, так и для полицейских и остальных участников движения", – отметил Лепеха.

Он уточнил, что вопрос введения номеров для самокатов обсуждается, но это не будет госрегистрация.

"Превышение скорости – это нарушение. Но, как вы помните, когда обсуждалось с владельцами каршеринговых компаний, они обещали ограничить скорость в парках и на тротуарах. К сожалению, никто из них этого так и не сделал", – сказал замминистра.

По словам Лепехи, в рамках рабочей группы с депутатами рассматриваются дополнительные меры.