В Сырымском районе Западно-Казахстанской области бухгалтер детского сада подозревается в хищении более 30 млн тенге бюджетных средств.

Как выявили нарушение

По данным прокуратуры региона, на протяжении пяти лет бухгалтер необоснованно перечисляла на свои банковские счета дополнительные денежные средства сверх заработной платы, установленной штатным расписанием.

Общая сумма незаконных выплат превысила 30 млн тенге.

По данному факту прокуратура Сырымского района начала досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан – хищение в особо крупном размере.

Для дальнейшего расследования уголовное дело направлено в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области.

Что грозит подозреваемой

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, а также с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Иные обстоятельства уголовного дела в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежат.