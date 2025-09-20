Актауский городской суд вынес оправдательный приговор по делу главного бухгалтера ТОО "Әлем Құрылыс ltd", обвинявшейся в растрате свыше 140 миллионов тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным следствия, в период с октября 2022 года по январь 2025-го женщина совместно с другими лицами якобы совершила растрату на суммы 10 млн тенге, 61,2 млн тенге и 72 млн тенге. Обвинение настаивало на наказании в виде семи лет лишения свободы и возмещении ущерба.

Защита, в свою очередь, утверждала, что подсудимая действовала по указанию одного из учредителей компании, а перечисленные средства были направлены на выплату заработной платы.

"Суд, рассмотрев материалы, пришёл к выводу о недоказанности вины. Как пояснили в пресс-службе суда, уголовное дело было возбуждено с нарушениями закона: орган досудебного расследования не соблюл порядок регистрации заявлений в ЕРДР, а также возбудил дело без подтверждающих документов — актов проверок, ревизий и аудита. Кроме того, постановление следователя о прекращении дела незаконно отменили вышестоящие прокуроры", - пишет городской портал.

Признательные показания обвиняемой суд счёл недостаточными для установления вины. В итоге бухгалтер была полностью оправдана.

Подсудимой разъяснено право на возмещение вреда, причинённого незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Приговор пока не вступил в законную силу.