Молодой человек погиб после падения с балкона многоэтажки в Алматы

Трагедия произошла вечером. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, однако от полученных травм молодой человек скончался на месте.

По предварительной информации, перед происшествием погибший находился в верхней одежде, несмотря на жаркую погоду. В полиции отметили, что это и другие обстоятельства будут изучены в рамках расследования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии, а также изучают образ жизни погибшего, его круг общения и другие материалы, имеющие значение для следствия.