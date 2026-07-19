Молодой человек погиб после падения с балкона многоэтажки в Алматы
В Бостандыкском районе Алматы погиб 21-летний молодой человек, упав с общего балкона жилого дома. По факту произошедшего начато расследование.
19 Июля 2026, 22:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
19 Июля 2026, 22:1319 Июля 2026, 22:13
150Фото: Polisia.kz
Трагедия произошла вечером. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, однако от полученных травм молодой человек скончался на месте.
По предварительной информации, перед происшествием погибший находился в верхней одежде, несмотря на жаркую погоду. В полиции отметили, что это и другие обстоятельства будут изучены в рамках расследования.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии, а также изучают образ жизни погибшего, его круг общения и другие материалы, имеющие значение для следствия.
在 Instagram 查看这篇帖子
Самое читаемое
- Более 700 км новых железных дорог строят в Казахстане
- На одной из трасс Казахстана от жары вздулся асфальт
- Мать умершего в Актау подростка выйдет на пикет после проверки Минздрава
- ИИ показал, как Мангистау выглядел миллионы лет назад
- Казахстан в фокусе мировой прессы: как СМИ оценили визит Токаева в Шанхай