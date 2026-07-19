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Молодой человек погиб после падения с балкона многоэтажки в Алматы

В Бостандыкском районе Алматы погиб 21-летний молодой человек, упав с общего балкона жилого дома. По факту произошедшего начато расследование.

19 Июля 2026, 22:13
АВТОР
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Polisia.kz 19 Июля 2026, 22:13
19 Июля 2026, 22:13
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Фото: Polisia.kz

Трагедия произошла вечером. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и экстренных служб, однако от полученных травм молодой человек скончался на месте.

По предварительной информации, перед происшествием погибший находился в верхней одежде, несмотря на жаркую погоду. В полиции отметили, что это и другие обстоятельства будут изучены в рамках расследования.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии, а также изучают образ жизни погибшего, его круг общения и другие материалы, имеющие значение для следствия.

 
 
 
 
 
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