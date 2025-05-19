Бухгалтера в Кызылорде осудили за хищение 50 млн тенге бюджетных средств
Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы.
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В Кызылординской области вынесен приговор по делу о присвоении бюджетных средств главным бухгалтером областного центра дополнительного образования "Дарын", передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
В рамках анализа законности и эффективности использования государственных средств было установлено, что сотрудник учреждения в течение длительного времени незаконно перечислял на свой личный счёт средства, выделенные на служебные командировки и выплату заработной платы. Общий ущерб бюджету составил 50 миллионов тенге.
Прокуратура области инициировала досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Дело было передано в суд, который признал бухгалтера виновным.
Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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