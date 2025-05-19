В Кызылординской области вынесен приговор по делу о присвоении бюджетных средств главным бухгалтером областного центра дополнительного образования "Дарын", передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

В рамках анализа законности и эффективности использования государственных средств было установлено, что сотрудник учреждения в течение длительного времени незаконно перечислял на свой личный счёт средства, выделенные на служебные командировки и выплату заработной платы. Общий ущерб бюджету составил 50 миллионов тенге.

Прокуратура области инициировала досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК - "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере". Дело было передано в суд, который признал бухгалтера виновным.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.