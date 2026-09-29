Бухгалтера детсада подозревают в хищении 21,5 млн теңге в Кызылординской области

В Казалинском районе Кызылординской области начали расследование в отношении бухгалтера детского сада. Ее подозревают в хищении более 21,5 млн теңге бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

По данным прокуратуры, в течение четырех лет бухгалтер начисляла себе зарплату в завышенном размере.

Проверка показала, что она переводила на собственные банковские счета дополнительные суммы сверх зарплаты, предусмотренной штатным расписанием.

После анализа прокуратура начала досудебное расследование по факту присвоения или растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере.

Дело расследуется по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса.

Материалы передали в Департамент экономических расследований по Кызылординской области.

Досудебное расследование продолжается.