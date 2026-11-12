Бухгалтерия с последствиями: главбух в Атырау похитила у предприятия почти 35 млн тенге
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Главный бухгалтер филиала ТОО «ҚАЖсервис» превратила служебные полномочия в личный источник дохода. По данным прокуратуры, она незаконно начисляла себе выплаты и переводила деньги организации на собственный банковский счёт. В результате предприятие потеряло 34,8 млн тенге, а сама женщина получила реальный срок.
Нарушение выявила Атырауская транспортная прокуратура совместно с региональным Департаментом экономических расследований в ходе прокурорской проверки.
По установленным обстоятельствам, бухгалтер использовала служебное положение для незаконного перечисления корпоративных средств. По факту хищения провели досудебное расследование.
Суд №2 города Атырау признал женщину виновной по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Казахстана.
Приговором ей назначено пять лет лишения свободы. Кроме того, в течение пяти лет после отбытия наказания она не сможет заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью.
Гражданский иск ТОО «ҚАЖсервис» о возмещении причинённого ущерба суд удовлетворил полностью.
При этом приговор пока не вступил в законную силу.
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