В последние месяцы в Казахстане участились случаи буллинга, насилия и жестокости среди школьников, что вызвало серьёзную обеспокоенность в обществе. Эксперты отмечают, что эти события нельзя рассматривать как отдельные инциденты — они являются следствием более глубокого социального и духовного кризиса. В чём корни проблемы? Корреспондент BAQ.KZ попытался найти ответы на этот вопрос, обратившись к экспертам и специалистам в сфере образования.

Что произошло в школе Атырауской области, всколыхнув страну

На прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео из одной из школ Атырауской области, на котором подросток с топором бегает за одноклассниками. Кадры вызвали широкий общественный резонанс.

По официальной информации, в результате инцидента несколько учеников получили лёгкие травмы и обратились за медицинской помощью. Подозреваемый подросток был доставлен в полицию, дело передано на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Также рассматривается вопрос ответственности родителей.

Этот случай вновь обострил вопросы безопасности в школах, контроля и уровня агрессии среди детей.

Как министерство намерено бороться с буллингом

Факт издевательств и насилия среди школьников в Атырауской области вызвал широкий общественный отклик. В связи с этим министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что профилактика буллинга и правонарушений среди подростков является одним из приоритетных направлений работы министерства.

По словам министра, в настоящее время Министерство просвещения реализует комплексные и системные меры, направленные на снижение уровня правонарушений среди учащихся и подростков, а также на предупреждение и искоренение буллинга и жестокого обращения.

В рамках этой работы в прошлом году министр посетила Жамбылскую и Кызылординскую области, где прошли расширенные совещания с участием представителей силовых структур и прокуратуры. На прошлой неделе аналогичное совещание состоялось в Туркестанской области с участием заместителя министра.

Все эти встречи, по её словам, подтверждают, что проблема буллинга находится в зоне особого внимания Министерства просвещения.

Жулдыз Сулейменова отметила, что каждому случаю буллинга, драк и жестокого обращения среди детей необходимо давать оценку как с управленческой, так и с правовой точки зрения.

При этом министр призвала осторожно подходить к практике увольнения директоров школ после каждого подобного инцидента.

"Частая смена директоров в середине учебного года — не системное решение. Если после каждого такого случая увольнять руководителей, в будущем может просто не остаться желающих возглавлять школы", — подчеркнула она.

По мнению министра, столь сложную и масштабную проблему, как буллинг, нельзя возлагать исключительно на одного директора.

"Это общая ответственность администрации школы, педагогов, родителей, управлений образования, а также уполномоченных государственных органов. Поэтому необходим всесторонний анализ и принятие комплексных решений", — считает Сулейменова.

Министр также напомнила, что действующее законодательство предусматривает административную ответственность за буллинг. В связи с ситуацией в Атырауской области в регион будет направлена специальная комиссия Министерства просвещения. Она проведёт проверки в ряде школ и подготовит аналитические материалы.

По итогам проверки будут приняты конкретные решения, а главное — рассмотрены меры по предупреждению буллинга.

"Эта проблема не решается усилиями одного человека или одного учреждения. Только через общую ответственность и системную работу мы можем добиться реальных результатов", — резюмировала министр.

Зарубежный опыт: какие меры применяются против буллинга

США. Учащийся, уличённый в буллинге, временно или полностью отстраняется от школы. В тяжёлых случаях дело передаётся в ювенальный суд. В ряде штатов родители обязаны выплатить штраф или пройти обязательные воспитательные курсы.

Китай.

Все случаи буллинга в обязательном порядке регистрируются на уровне школьной администрации и местных органов образования. Применяются строгие дисциплинарные меры, психологическая коррекция, перевод в другой класс или школу. В тяжёлых случаях подключается полиция, а ответственность возлагается и на родителей.

Южная Корея. Инциденты рассматривает специальная School Violence Committee. Возможны предупреждение, обязательные извинения, направление к психологу, перевод в другой класс или школу. В тяжёлых случаях дело передаётся в полицию, а информация может быть зафиксирована в официальных образовательных документах учащегося.

Великобритания. При выявлении буллинга начинается немедленное расследование. Повторные случаи приводят к отчислению, иногда с привлечением полиции. Если школа бездействует, ответственность несёт администрация.

Франция. Буллинг закреплён в законе как уголовное правонарушение. За систематические издевательства предусмотрены штрафы и коррекционные меры. При тяжёлых последствиях проверке подлежат и родители, и школа.

Япония. Основной акцент — на раннем выявлении и психологическом сопровождении. При признаках агрессии ребёнка обязательно направляют к психологу. При отсутствии родительского контроля вмешиваются социальные службы.

Финляндия. Буллинг рассматривается как проблема всего класса. Решения принимаются совместно психологами, учителями и родителями. При отсутствии результата ребёнка переводят в другую школу.

"Общество становится более жестоким — это следствие духовного ослабления"

По словам депутата Мажилиса Аманжола Альтая, в современном обществе усиливается жестокость и меняются человеческие отношения.

"Если посмотреть социальные сети, становится очевидно, что пугающих ситуаций стало больше. Общество грубеет. Меняются отношения между детьми и родителями. Насилие проявляется не только со стороны взрослых по отношению к детям, но и наоборот", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что происходящее нельзя считать случайностью.

"Это не единичные инциденты, а системная проблема. Когда ослабевают нравственные ориентиры, о которых говорил Абай — светлый разум, тёплое сердце и воля, — мы получаем такие последствия", — считает Альтай.

По его мнению, общество отдалилось от духовного воспитания и чтения книг, оказавшись во власти социальных сетей.

"Мы ушли от книги и духовного воспитания к TikTok и другим платформам. Поэтому поручения Президента о формировании "читающей нации" и системной работе против жестокости не случайны", — сказал он.

Депутат также отметил важность сохранения национального воспитания.

"Нас тревожит, что мы отходим от традиционных понятий "стыдно", "грех", "нельзя". Эти проявления мы видим в конкретных региональных событиях", — подчеркнул он.

"Воспитание ребёнка вышло за рамки семьи"

Эксперт в сфере образования Аятжан Ахметжанулы считает, что само понятие воспитания сегодня радикально изменилось.

"Раньше воспитание происходило преимущественно в семье. Сейчас мы дошли до того, что даже в семье невозможно дать полноценное воспитание", — отметил он.

По его словам, сегодня ребёнка формирует не только родитель, но и окружающая среда.

"Телефон, школа, общество — всё влияет. Поэтому родитель должен контролировать окружение ребёнка на каждом этапе: школу, круг общения, контент в телефоне", — подчеркнул эксперт.

Он также указал на распространённую ошибку родителей.

"Многие считают, что если накормили, одели и купили iPhone — этого достаточно. Но без диалога и ежедневного общения воспитание невозможно", — сказал Ахметжанулы.

"Жестокость начинается не в школе, а в семье"

Заместитель директора по научно-методической работе школы №102 Астаны Куляш Саргельтаева считает, что агрессивное поведение формируется прежде всего в семье.

"В школе детей жестокости никто не учит. Ребёнок приносит её из дома. Сегодня родители часто ограничиваются материальным обеспечением, забывая о внимании и тепле", — отметила педагог.

По её словам, дети копируют увиденное.

"Интернет оказывает колоссальное влияние. Многие родители не контролируют, какой контент смотрят их дети, а некоторые материалы пугают даже взрослых", — сказала она.

Саргельтаева подчеркнула необходимость усиления родительской ответственности.

"Раньше родителям официально направляли письма и обязывали заниматься воспитанием. Сегодня эта ответственность ослабла, и её необходимо возвращать через конкретные механизмы", — отметила она.

Школа, буллинг и статус педагога

По словам Куляш Саргельтаевой, в школах реализуются программы профилактики буллинга.

"У нас действует программа "Адал ұрпақ". Педагоги и психологи на связи круглосуточно, привлекаются родители и правоохранительные органы, проводятся тренинги", — рассказала она.

Однако возможности учителей ограничены.

"Статус педагога часто существует только на бумаге. Стоит учителю сделать замечание — родители сразу пишут жалобы. Мы хотим воспитывать детей как своих, но есть границы", — сказала она.

Свою мысль педагог завершила известным высказыванием аль-Фараби:

"Знание без воспитания — враг человечества. Мы стремимся к образованию, но упускаем воспитание. А именно оно должно быть на первом месте".

По мнению экспертов, насилие и жестокость в школах — это не только проблема системы образования. Это комплексная проблема семьи, родительской ответственности, духовного воспитания, влияния интернета и ослабления общественного контроля. Решить её возможно только при системном взаимодействии школы, родителей и государства.