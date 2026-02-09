Буллинг и агрессия: что происходит с казахстанскими школами
В последние месяцы в Казахстане участились случаи буллинга, насилия и жестокости среди школьников, что вызвало серьёзную обеспокоенность в обществе. Эксперты отмечают, что эти события нельзя рассматривать как отдельные инциденты — они являются следствием более глубокого социального и духовного кризиса. В чём корни проблемы? Корреспондент BAQ.KZ попытался найти ответы на этот вопрос, обратившись к экспертам и специалистам в сфере образования.
Что произошло в школе Атырауской области, всколыхнув страну
На прошлой неделе в социальных сетях распространилось видео из одной из школ Атырауской области, на котором подросток с топором бегает за одноклассниками. Кадры вызвали широкий общественный резонанс.
По официальной информации, в результате инцидента несколько учеников получили лёгкие травмы и обратились за медицинской помощью. Подозреваемый подросток был доставлен в полицию, дело передано на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. Также рассматривается вопрос ответственности родителей.
Этот случай вновь обострил вопросы безопасности в школах, контроля и уровня агрессии среди детей.
Как министерство намерено бороться с буллингом
Факт издевательств и насилия среди школьников в Атырауской области вызвал широкий общественный отклик. В связи с этим министр просвещения Жулдыз Сулейменова прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что профилактика буллинга и правонарушений среди подростков является одним из приоритетных направлений работы министерства.
По словам министра, в настоящее время Министерство просвещения реализует комплексные и системные меры, направленные на снижение уровня правонарушений среди учащихся и подростков, а также на предупреждение и искоренение буллинга и жестокого обращения.
В рамках этой работы в прошлом году министр посетила Жамбылскую и Кызылординскую области, где прошли расширенные совещания с участием представителей силовых структур и прокуратуры. На прошлой неделе аналогичное совещание состоялось в Туркестанской области с участием заместителя министра.
Все эти встречи, по её словам, подтверждают, что проблема буллинга находится в зоне особого внимания Министерства просвещения.
Жулдыз Сулейменова отметила, что каждому случаю буллинга, драк и жестокого обращения среди детей необходимо давать оценку как с управленческой, так и с правовой точки зрения.
При этом министр призвала осторожно подходить к практике увольнения директоров школ после каждого подобного инцидента.
"Частая смена директоров в середине учебного года — не системное решение. Если после каждого такого случая увольнять руководителей, в будущем может просто не остаться желающих возглавлять школы", — подчеркнула она.
По мнению министра, столь сложную и масштабную проблему, как буллинг, нельзя возлагать исключительно на одного директора.
"Это общая ответственность администрации школы, педагогов, родителей, управлений образования, а также уполномоченных государственных органов. Поэтому необходим всесторонний анализ и принятие комплексных решений", — считает Сулейменова.
Министр также напомнила, что действующее законодательство предусматривает административную ответственность за буллинг. В связи с ситуацией в Атырауской области в регион будет направлена специальная комиссия Министерства просвещения. Она проведёт проверки в ряде школ и подготовит аналитические материалы.
По итогам проверки будут приняты конкретные решения, а главное — рассмотрены меры по предупреждению буллинга.
"Эта проблема не решается усилиями одного человека или одного учреждения. Только через общую ответственность и системную работу мы можем добиться реальных результатов", — резюмировала министр.
Зарубежный опыт: какие меры применяются против буллинга
США. Учащийся, уличённый в буллинге, временно или полностью отстраняется от школы. В тяжёлых случаях дело передаётся в ювенальный суд. В ряде штатов родители обязаны выплатить штраф или пройти обязательные воспитательные курсы.
Китай.
Все случаи буллинга в обязательном порядке регистрируются на уровне школьной администрации и местных органов образования. Применяются строгие дисциплинарные меры, психологическая коррекция, перевод в другой класс или школу. В тяжёлых случаях подключается полиция, а ответственность возлагается и на родителей.
Южная Корея. Инциденты рассматривает специальная School Violence Committee. Возможны предупреждение, обязательные извинения, направление к психологу, перевод в другой класс или школу. В тяжёлых случаях дело передаётся в полицию, а информация может быть зафиксирована в официальных образовательных документах учащегося.
Великобритания. При выявлении буллинга начинается немедленное расследование. Повторные случаи приводят к отчислению, иногда с привлечением полиции. Если школа бездействует, ответственность несёт администрация.
Франция. Буллинг закреплён в законе как уголовное правонарушение. За систематические издевательства предусмотрены штрафы и коррекционные меры. При тяжёлых последствиях проверке подлежат и родители, и школа.
Япония. Основной акцент — на раннем выявлении и психологическом сопровождении. При признаках агрессии ребёнка обязательно направляют к психологу. При отсутствии родительского контроля вмешиваются социальные службы.
Финляндия. Буллинг рассматривается как проблема всего класса. Решения принимаются совместно психологами, учителями и родителями. При отсутствии результата ребёнка переводят в другую школу.
"Общество становится более жестоким — это следствие духовного ослабления"
По словам депутата Мажилиса Аманжола Альтая, в современном обществе усиливается жестокость и меняются человеческие отношения.
"Если посмотреть социальные сети, становится очевидно, что пугающих ситуаций стало больше. Общество грубеет. Меняются отношения между детьми и родителями. Насилие проявляется не только со стороны взрослых по отношению к детям, но и наоборот", — отметил депутат.
Он подчеркнул, что происходящее нельзя считать случайностью.
"Это не единичные инциденты, а системная проблема. Когда ослабевают нравственные ориентиры, о которых говорил Абай — светлый разум, тёплое сердце и воля, — мы получаем такие последствия", — считает Альтай.
По его мнению, общество отдалилось от духовного воспитания и чтения книг, оказавшись во власти социальных сетей.
"Мы ушли от книги и духовного воспитания к TikTok и другим платформам. Поэтому поручения Президента о формировании "читающей нации" и системной работе против жестокости не случайны", — сказал он.
Депутат также отметил важность сохранения национального воспитания.
"Нас тревожит, что мы отходим от традиционных понятий "стыдно", "грех", "нельзя". Эти проявления мы видим в конкретных региональных событиях", — подчеркнул он.
"Воспитание ребёнка вышло за рамки семьи"
Эксперт в сфере образования Аятжан Ахметжанулы считает, что само понятие воспитания сегодня радикально изменилось.
"Раньше воспитание происходило преимущественно в семье. Сейчас мы дошли до того, что даже в семье невозможно дать полноценное воспитание", — отметил он.
По его словам, сегодня ребёнка формирует не только родитель, но и окружающая среда.
"Телефон, школа, общество — всё влияет. Поэтому родитель должен контролировать окружение ребёнка на каждом этапе: школу, круг общения, контент в телефоне", — подчеркнул эксперт.
Он также указал на распространённую ошибку родителей.
"Многие считают, что если накормили, одели и купили iPhone — этого достаточно. Но без диалога и ежедневного общения воспитание невозможно", — сказал Ахметжанулы.
"Жестокость начинается не в школе, а в семье"
Заместитель директора по научно-методической работе школы №102 Астаны Куляш Саргельтаева считает, что агрессивное поведение формируется прежде всего в семье.
"В школе детей жестокости никто не учит. Ребёнок приносит её из дома. Сегодня родители часто ограничиваются материальным обеспечением, забывая о внимании и тепле", — отметила педагог.
По её словам, дети копируют увиденное.
"Интернет оказывает колоссальное влияние. Многие родители не контролируют, какой контент смотрят их дети, а некоторые материалы пугают даже взрослых", — сказала она.
Саргельтаева подчеркнула необходимость усиления родительской ответственности.
"Раньше родителям официально направляли письма и обязывали заниматься воспитанием. Сегодня эта ответственность ослабла, и её необходимо возвращать через конкретные механизмы", — отметила она.
Школа, буллинг и статус педагога
По словам Куляш Саргельтаевой, в школах реализуются программы профилактики буллинга.
"У нас действует программа "Адал ұрпақ". Педагоги и психологи на связи круглосуточно, привлекаются родители и правоохранительные органы, проводятся тренинги", — рассказала она.
Однако возможности учителей ограничены.
"Статус педагога часто существует только на бумаге. Стоит учителю сделать замечание — родители сразу пишут жалобы. Мы хотим воспитывать детей как своих, но есть границы", — сказала она.
Свою мысль педагог завершила известным высказыванием аль-Фараби:
"Знание без воспитания — враг человечества. Мы стремимся к образованию, но упускаем воспитание. А именно оно должно быть на первом месте".
По мнению экспертов, насилие и жестокость в школах — это не только проблема системы образования. Это комплексная проблема семьи, родительской ответственности, духовного воспитания, влияния интернета и ослабления общественного контроля. Решить её возможно только при системном взаимодействии школы, родителей и государства.
