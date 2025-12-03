В Туркестанской области прошла масштабная онлайн-встреча прокуроров и психологов с учащимися школ региона в рамках проекта "Безопасное детство", передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие свыше 170 тысяч школьников, более 8 тысяч педагогов и около 20 школьных психологов.

С сентября 2025 года в регионе проведено около 4 тысяч встреч с учащимися, на которых рассмотрено более 10 тысяч вопросов школьников. На онлайн-встрече специалисты ответили на наиболее актуальные темы: профилактика правонарушений, буллинг и кибербуллинг, предотвращение суицида, безопасность в социальных сетях и другие вопросы, касающиеся повседневной жизни детей.

Заместитель прокурора Туркестанской области Даулет Тлемисов подчеркнул, что повышение правовой грамотности детей требует совместной работы родителей, педагогов и психологов.

Все вопросы, заданные школьниками, будут дополнительно проанализированы. В дальнейшем планируется проводить такие онлайн-встречи ежемесячно, чтобы укреплять профилактику правонарушений и обеспечивать комплексную безопасность детей во всех школах региона.