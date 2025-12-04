В казахстанских школах растёт число обращений, связанных с буллингом в инклюзивных классах. Психологи отмечают: дети с РАС и ООПП подвергаются оскорблениям, изоляции, кибербуллингу и пародированию чаще других, а сигналы о проблеме нередко остаются незамеченными педагогами. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, что стоит за этим явлением и какие решения предлагают специалисты.

Чем инклюзивные классы отличаются от обычных

Психолог Лейла Мирас подчеркнула, что спектр агрессии в инклюзивной школе шире. По ее словам, ключевая проблема – неверное распознавание поведения ребёнка и несформированность культуры инклюзии. При этом в инклюзивных классах присутствуют те же формы буллинга, но с особыми проявлениями.

"Первая форма – это вербальная, когда присутствуют уничижающие или унижающие достоинство оскорбления. Второе – это изоляция или игнорирование. Такое может происходить и с нормотипичными детьми, но в данном случае инклюзивных детей могут не приглашать в игру, не брать в команду и так далее. Третье – наиболее частое в отношении инклюзивных детей: это мимикрия или пародирование, когда пародируют манеру общения, манеру движения, манеру поведения особенного ребёнка", - пояснила психолог.

По словам специалиста, многие учителя воспринимают тревожность, тики или изменения поведения как особенности развития, что приводит к позднему выявлению проблемы.

Кроме того, в инклюзивной среде встречается и особая форма давления – со стороны взрослых. Речь идёт о ситуациях, когда родители нормотипичных учеников начинают давать непрошенные и зачастую неуместные советы семьям детей с особыми образовательными потребностями.

"Подобное вмешательство также относится к проявлениям буллинга, поскольку такие родители нередко усугубляют ситуацию, а семьи инклюзивных детей и без того находятся в уязвимом положении и сами сталкиваются с давлением извне", - поделилась эксперт.

Какие сигналы должны насторожить педагогов и родителей

Лейлы Мирас отметила, что ранние признаки буллинга у инклюзивных детей во многом повторяют сигналы, которые подают и обычные школьники. Главное – отслеживать изменения в поведении в динамике, а не в отдельный момент.

"К ранним сигналам относятся такие же сигналы, как у нормотипичных детей. Например, это академические признаки. То есть это снижение успеваемости, регресс навыков, например. А то, что уже получалось хорошо, опять перестало получаться. Это академические признаки", - поясняет она.

Следующим блоком идут эмоциональные реакции. У ребёнка может усиливаться тревожность, появляться навязчивые движения, тики или фиксированное поведение. Некоторые становятся чрезмерно замкнутыми, другие – наоборот, чрезмерно возбуждёнными или агрессивными. Всё это специалист рекомендует сравнивать с предыдущими периодами, обращая внимание на резкие изменения.

"Не менее значимы и физические проявления. Это могут быть нарушения сна и аппетита, постоянная усталость, отказ от участия в играх или активности, которая раньше приносила удовольствие. Иногда на теле появляются синяки или следы, которые могут косвенно указывать на физическое давление со стороны сверстников", - добавила Лейла Мирас.

По словам специалиста, родители и педагоги должны учитывать и вербальные, и невербальные сигналы. Ребёнок может прямо сказать, что не хочет идти в школу, что его там не принимают или не любят, а иногда выражает это рисунками или фразами, которые на первый взгляд кажутся случайными. Такие сообщения, даже завуалированные, психолог рекомендует рассматривать как повод для незамедлительного внимания.

Как школе выстроить политику безопасности в инклюзивном классе

По мнению Лейлы Мирас, эффективная работа по предотвращению буллинга начинается с чёткого понимания того, чем травля отличается от обычного конфликта. Эксперт подчёркивает: только при этом условии школа сможет выстроить системную профилактику.

"В первую очередь необходимо чёткое понимание буллинга и его особенностей в отношении инклюзивных детей. Конфликт – это просто два разных мнения, а буллинг всегда имеет признаки системности, унижающего достоинство поведения и страдания со стороны ребёнка. Именно эти критерии должны быть понятны всем участникам образовательного процесса – от учителей до родителей", - рассказала она.

По словам специалиста, одна из самых распространённых ошибок взрослых – попытка оправдать ситуацию фразой о том, что "дети просто дурачились". Такой подход, по её словам, может привести к игнорированию реальной угрозы.

"Если одна сторона чувствует унижение, боль или страх, то это уже нельзя считать игрой или безобидным поведением. В таких случаях школа обязана рассматривать ситуацию как потенциальный буллинг и реагировать соответствующим образом", - добавила Лейла Мирас.

Эксперт добавила, что политика безопасности не может ограничиваться формальными документами. Важно, чтобы в школе действовали понятные алгоритмы действий, проводились регулярные тренинги для педагогов и учеников, а также существовали доступные формы обратной связи – устные обращения, анонимные записки, QR-коды или другие удобные способы сообщить о проблеме.

Роль учителя: базовые знания об инклюзии и умение снижать напряжение

Психолог подчеркнула, что учитель в инклюзивном классе не обязан быть дефектологом, однако должен понимать особенности развития детей с особыми образовательными потребностями и уметь корректно реагировать на их поведение. От этого напрямую зависит безопасность ребёнка и атмосфера в классе.

"Педагогу важно знать, как проявляются сенсорная перегрузка, импульсивность или речевые трудности, чтобы не воспринимать их как капризы или дисциплинарные нарушения. Он должен понимать основы развития детей с ООПП: что им может понадобиться зона сенсорной безопасности, что они могут быть перегружены шумом или спонтанными изменениями, что дети с СДВГ не всегда способны долго сидеть на одном месте, а детям с речевыми нарушениями требуется больше времени и простые, короткие вопросы, чтобы они могли ответить", - рассказала Лейла Мирас.

Отдельное внимание эксперт уделяет умению педагога быстро и спокойно снижать напряжение у ребёнка, который оказался в состоянии перегрузки. Мирас подчёркивает, что такие ситуации требуют чёткой, но мягкой реакции.

"Учитель должен знать, как успокоить ребёнка: сказать "стоп" или "пауза", сделать несколько глубоких вдохов вместе с ним, направить его в тихую зону, где он может восстановиться, или просто пройтись с ним по коридору, чтобы снять перевозбуждение", - пояснила спикер.

По её словам, такие простые техники помогают предотвратить обострение ситуации и создают условия, в которых ребёнок чувствует себя в безопасности.

Таким образом, проблема буллинга в инклюзивных классах требует системного подхода. Как показывает практика, безопасность детей с ООПП зависит не только от профессионализма педагогов, но и от культуры всей школьной среды. Внимательность к ранним сигналам, готовность взрослых реагировать без формальных отговорок и уважительное отношение сверстников – ключевые условия, которые могут изменить ситуацию. Инклюзия – это не про одного ребёнка, а про общую ответственность, и только совместными усилиями школа может стать пространством, где каждый ученик чувствует себя защищённым.