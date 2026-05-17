Бультерьер напал на 12-летнюю девочку в Татарстане
Собака набросилась на ребёнка и сильно травмировала лицо, девочка лишилась части уха.
Сегодня 2026, 15:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:34Сегодня 2026, 15:34
30Фото: Pixabay.com
В Нижнекамске бультерьер напал на 12-летнюю школьницу во время прогулки. Девочка получила серьёзные травмы и была госпитализирована.
По данным Газета.ru, инцидент произошёл возле хоккейной коробки на улице Юности. Очевидцы рассказали, что собака набросилась на ребёнка и сильно травмировала лицо. Также сообщается, что девочка лишилась части уха.
По словам свидетелей, хозяин животного находился рядом в момент нападения, однако не смог сразу остановить собаку.
После произошедшего следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
Личность владельца собаки уже установлена. Обстоятельства происшествия выясняются.