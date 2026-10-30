Бумажные книги списывать рано: что выбирает молодежь Казахстана

Почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет, а это 48,9%, интересуются чтением. Среди подростков доля тех, кто регулярно читает книги, превышает 65%. Бумажные издания по-прежнему востребованы, при этом у электронных и аудиокниг тоже есть своя аудитория. Корреспондент BAQ.KZ изучила официальные данные Министерства культуры и информации и Национальной академической библиотеки, а также узнала у молодых казахстанцев, что они читают и какой формат предпочитают.

Интересуется ли молодежь чтением?

Молодежь все чаще упрекают в том, что она проводит больше времени с гаджетами и теряет интерес к книгам. Однако результаты исследований показывают, что ситуация неоднозначна.

Как сообщил в ответе на запрос редакции, исполняющий обязанности председателя Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации Роллан Куспан, с 8 по 28 июня 2026 года Казахстанский институт общественного развития провёл исследование «Социальная структура современного казахстанского общества». В нем участвовали 4 800 совершеннолетних респондентов.

Из них 43,4% сообщили, что любят читать книги, а 53,3% отметили, что не интересуются чтением. Одним из основных препятствий стала нехватка времени.

Среди молодых людей интерес к книгам оказался выше: в возрастной группе от 18 до 28 лет его проявили 48,9% опрошенных.

Читательские привычки детей и подростков изучила Национальная академическая библиотека. С марта по июнь 2026 года она провела республиканское исследование «Детское чтение — национальная ценность», охватившее все регионы страны.

В исследовании приняли участие более 36 тысяч человек: свыше 9 тысяч детей в возрасте 9–12 лет, около 16 тысяч подростков 13–17 лет, почти 8 тысяч родителей и 1 610 библиотечных специалистов.

Согласно исследованию, более 65% подростков в возрасте 13–17 лет регулярно читают книги. Среди предпочитаемых жанров — приключения, фэнтези, детективы и современная художественная проза.

Эти результаты не дают оснований говорить, что молодежь потеряла интерес к чтению. Однако, чтобы оно стало устойчивой привычкой, важно укреплять взаимодействие семьи, школы и библиотек.

Бумажная книга или электронная?

Меняется и формат чтения: одни предпочитают бумажные издания, другие читают с телефона или ридера, третьи выбирают аудиокниги.

По данным онлайн-опроса Министерства культуры и информации за 2026 год, 77,5% активных читателей предпочитают печатные книги, 25,9% — электронные, 8,1% — аудиокниги. Участники могли указать несколько вариантов, поэтому сумма показателей превышает 100%.

Электронный формат особенно популярен среди молодежи: его выбирают 39,8% респондентов в возрасте 18–24 лет и 35,9% подростков 14–17 лет.

Исследование Национальной академической библиотеки показало, что 58% подростков в возрасте 13–17 лет предпочитают печатные книги. Ещё 39% выбирают электронные и аудиокниги либо не придают значения формату.

По словам руководителя Национальной академической библиотеки Кумис Сеитовой, читательские привычки молодёжи меняются. Иными становятся скорость восприятия информации, литературные предпочтения и ожидания от книг.

«Сегодня молодые люди чаще обращают внимание на произведения с динамичным сюжетом, увлекательным содержанием и большим количеством иллюстраций. При этом классическая литература также остается востребованной», — говорит Кумис Сеитова.

Среди подростков популярна и графическая литература — комиксы, манга и манхва. В художественной литературе они проявляют интерес к детективам и фантастике, в познавательной — к книгам по психологии и личностному развитию.

Вытеснят ли электронные книги бумажные?

По мнению руководителя библиотеки, распространение электронных книг не привело к исчезновению спроса на бумажные издания. Оба формата продолжают развиваться параллельно.

Среди преимуществ бумажной книги Кумис Сеитова называет возможность сосредоточиться на тексте, отмечать важные фрагменты и возвращаться к нужным страницам. Электронные ресурсы, в свою очередь, позволяют быстро находить информацию и получать доступ к материалам дистанционно.

«Сегодня культура чтения развивается вместе с цифровыми технологиями. Одни читатели выбирают традиционные книги, другим необходимо пользоваться электронными ресурсами», — отмечает она.

Наряду с пополнением традиционного фонда Национальная академическая библиотека уделяет внимание оцифровке национального наследия и расширению доступа к электронным ресурсам.

Сейчас фонд Казахстанской национальной электронной библиотеки насчитывает более 87 тысяч полнотекстовых документов на 70 языках мира. Среди них — свыше 10 тысяч оцифрованных рукописей и редких книг. Ресурсы доступны читателям из 125 стран.

В 2025 году платформой воспользовались 457 тысяч человек, а за первые девять месяцев 2026 года число виртуальных читателей достигло 367,6 тысячи.

По данным Национальной академической библиотеки, за девять месяцев 2026 года число её постоянных читателей составило 55 380 человек. За этот период пользователям предоставили 505 014 документов в бумажном и 1 291 923 — в виртуальном формате. Таким образом, на виртуальную выдачу пришлось около 71,9% общего объёма.

Эти показатели отражают значительную роль электронных ресурсов в работе библиотеки. При этом виртуальная выдача включает не только электронные книги, но и научные и другие информационные материалы.

О сохраняющемся спросе на бумажные книги свидетельствует и издательская статистика. В 2024 году в стране выпустили 5 620 наименований книг общим тиражом 6 239 610 экземпляров. В 2025 году — 6 206 наименований тиражом 7 170 550 экземпляров. За год число наименований выросло на 10,4%, а общий тираж — на 14,9%.

Что читает молодежь?

По данным Национальной академической библиотеки, молодые читатели интересуются фэнтези, детективами, психологией, саморазвитием, историей, предпринимательством и научно-популярной литературой. Их внимание также привлекают комиксы, манга и манхва.

Востребована и литература на казахском языке: её доля в общем объеме выданных библиотекой изданий составляет 60,1%.

Среди классиков устойчивым спросом пользуются произведения Абая Кунанбаева, Мухтара Ауэзова, Ильяса Есенберлина, Дулата Исабекова, Мухтара Магауина, Шерхана Муртазы и Толена Абдика.

Не остаются без внимания и современные казахские авторы. В предоставленных библиотекой данных упоминаются «Ол жақта құдай жоқ» Есбола Нурахмета, «Иесіз көлеңке» Алишера Рахата, «Ағыраптағы аты жоқ адам» Каната Абилкайыра и «Қарыз» Айым Акылтай.

«Бумажная книга — особое удовольствие»: что говорят читатели

Корреспондент спросила подписчиков своей страницы в соцсетях, какие книги они сейчас читают и какой формат предпочитают. Среди ответивших оказались как приверженцы бумажных изданий, так и те, кто сочетает разные форматы в зависимости от обстоятельств.

Многие выбирают бумажные книги за возможность сосредоточиться на тексте и не отвлекаться на телефон.

«Бумажная книга. Можно полностью погрузиться в чтение, а на телефоне постоянно отвлекаешься на сообщения», — отметил один из участников опроса.

Другие рассказали, что любят ощущать книгу в руках, чувствовать запах бумаги и перелистывать страницы. Для некоторых чтение печатных изданий становится ещё и поводом собирать домашнюю библиотеку.

«Держать книгу в руках — совсем другое дело», — написал один из читателей.

Участники также поделились тем, что читают сейчас. В ответах упоминались «Оқуға ынталы ми», роман Акберена Елгезека «Дәрдай», «Убийство Роджера Экройда» Агаты Кристи и «Алхимик».

Сторонники электронного формата отмечали его удобство в дороге и в случаях, когда бумажное издание трудно найти. Один из читателей рассказал, что книги по психологии читает в электронном виде, а художественную литературу предпочитает на бумаге.

Есть среди опрошенных и слушатели аудиокниг. Так, читательница с тремя детьми рассказала, что включает их во время домашних дел. По её словам, это помогает экономить время и лучше запоминать содержание.

Другой участник выбирает формат в зависимости от занятости: когда руки заняты, слушает аудиокнигу, в свободное время читает бумажную, а если печатного издания нет — обращается к электронной версии.

Этот небольшой опрос в соцсетях не отражает мнение всей молодёжи страны. Однако ответы показывают разнообразие читательских привычек: выбор формата зависит от образа жизни, свободного времени и личных предпочтений.

Как развивают культуру чтения

По данным Министерства культуры и информации, в стране реализуют несколько инициатив, направленных на развитие культуры чтения.

Среди них — республиканский марафон «Жылдың 10 оқырманы» («10 читателей года»), который стартовал в сентябре 2026 года и продлится до марта 2027-го. Участникам предложен список из 345 литературных произведений. Каждому необходимо прочитать 15 книг в своей категории.

Планируется, что проект охватит 195 районов и 87 городов. На заключительном этапе определят десять лучших читателей.

Кроме того, министерство разрабатывает концепцию «Зерделі ұлт» на 2027–2031 годы. Её цель — сделать чтение устойчивой общественной ценностью, повысить читательскую грамотность граждан, развить критическое и аналитическое мышление.

Также реализуется дорожная карта модернизации общедоступных библиотек на 2025–2027 годы. Она предусматривает обновление материально-технической базы, совершенствование обслуживания и создание современных культурно-познавательных пространств.

В Национальной академической библиотеке действуют проекты «Бір ел — бір кітап», «Жанды кітап», «Әке мен бала», «Әжемнің ертегісі» и «Отбасымен оқимыз». Популяризации чтения также посвящены республиканский фестиваль KitapTime, конкурс «Шәкәрім оқулары» и проект «Ашық әдеби лекция».

Министерство готовит и новый законопроект «О библиотечном и книгоиздательском деле». В нём предусмотрены механизмы модернизации библиотечного обслуживания, поддержки отечественного книгоиздания, перевода национального литературного наследия на иностранные языки и предоставления грантов молодым авторам.

Официальные исследования и данные библиотек показывают, что молодёжь сохраняет интерес к чтению. Бумажные книги по-прежнему остаются предпочтительным форматом, а электронные и аудиокниги постепенно входят в повседневную жизнь читателей. При этом единого подхода к чтению нет: для одних это возможность побыть в тишине и сосредоточиться, для других — узнать что-то новое в дороге или с пользой провести свободное время.