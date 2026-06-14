Бурабай-2026: почему главная курортная жемчужина Казахстана продолжает бить рекорды

Бурабай уже давно перестал быть просто популярным курортом выходного дня. Сегодня это один из самых узнаваемых туристических брендов Казахстана, который ежегодно привлекает сотни тысяч путешественников со всей страны и зарубежья. Уникальное сочетание озер, сосновых лесов, гранитных скал, развитой инфраструктуры и новых туристических объектов делает курорт привлекательным как для семейного отдыха, так и для любителей активного туризма.

Интерес к Бурабаю продолжает расти. По данным акимата Акмолинской области, только за девять месяцев 2025 года Щучинско-Бурабайскую курортную зону посетили около 1,45 млн человек. Более 380 тысяч туристов воспользовались услугами гостиниц и отелей. Всего же туристический поток в регион превысил 1,6 млн человек. При этом почти 20 тысяч гостей прибыли из-за рубежа, что на 27% больше показателей предыдущего года. Основными странами, откуда приезжают иностранные туристы, остаются Россия, Китай, Узбекистан, Германия, Турция, Великобритания и США.

Эксперты связывают рост популярности Бурабая не только с природными красотами, но и с масштабной модернизацией туристической инфраструктуры. В последние годы здесь появились новые смотровые площадки, благоустроенные пляжи, велодорожки, экотропы, зоны отдыха и современные туристические сервисы. Кроме того, была запущена скоростная электричка по маршруту Астана — Бурабай, улучшены системы освещения и навигации, а также начали развиваться новые форматы отдыха, включая вертолетные экскурсии.

Сегодня Бурабай — это не только знаменитые Окжетпес и Жумбактас. Курорт активно обновляется и предлагает гостям новые точки притяжения. Рассказываем о пяти локациях, которые стоит включить в свой маршрут этим летом. «Кебістас жартасы» — лучший панорамный вид на Бурабай Одним из самых эффектных мест курорта считается смотровая площадка «Кебістас жартасы», которую туристы чаще называют «Туфелькой». Она расположена на возвышенности и открывает впечатляющий обзор на озеро Бурабай, скалу Окжетпес, остров Жумбактас и бескрайние хвойные леса национального парка.

С площадки открывается один из самых узнаваемых видов на весь курорт. Особенно впечатляющими пейзажи становятся на рассвете и закате, когда солнечные лучи окрашивают скалы и озеро в золотистые оттенки. Для посетителей оборудованы зоны отдыха, беседки и фотолокации. Благодаря удобному подъему место доступно даже для семей с детьми и людей старшего возраста. Именно здесь многие туристы делают те самые фотографии, которые затем становятся визитной карточкой отдыха в Бурабае.

Зоосад Бурабая — место, где спасают животных

Еще одной обязательной остановкой для семейных туристов остается зоосад Бурабая. Это не просто мини-зоопарк, а центр по содержанию и реабилитации животных и птиц. Многие его обитатели попали сюда после травм или истощения. Сотрудники занимаются их лечением и, если это возможно, возвращают животных в естественную среду обитания. Сегодня здесь можно увидеть около трех десятков видов животных и птиц. Особый интерес вызывают беркуты, орлы-могильники, павлины, лебеди и другие представители фауны. Посещение зоосада позволяет не только познакомиться с животным миром региона, но и лучше понять важность сохранения природного наследия национального парка. Ведь именно на территории ГНПП «Бурабай» обитают около 200 видов птиц, многие из которых относятся к редким и охраняемым. Неподалеку расположен и обновленный дендропарк Щучинска. После реконструкции он превратился в современную прогулочную зону с новыми аллеями, освещением и ландшафтным оформлением.

Dinoworld Burabay — путешествие в эпоху динозавров

Самой молодой туристической локацией курорта стал тематический парк Dinoworld Burabay, открывшийся летом 2026 года. Парк быстро стал одним из самых посещаемых объектов для семейного отдыха. Здесь установлены десятки фигур динозавров в натуральную величину, а интерактивные элементы позволяют детям почувствовать себя настоящими исследователями доисторического мира. Посетители могут сделать фотографии с гигантскими рептилиями, принять участие в тематических играх и образовательных программах. Создатели проекта сделали ставку на сочетание развлечения и обучения, благодаря чему парк пользуется популярностью не только у детей, но и у взрослых. Появление подобных объектов показывает, что Бурабай постепенно расширяет свою туристическую специализацию, предлагая гостям не только природный отдых, но и современные развлекательные пространства.

Высокие технологии на поляне Абылай хана

Одной из самых необычных достопримечательностей курорта сегодня считается модернизированный мультимедийный комплекс на поляне Абылай хана. После масштабного обновления объект превратился в один из самых современных интерактивных музеев Казахстана. Девять тематических залов знакомят посетителей с историей Великой степи, жизнью казахских ханов, традициями и культурным наследием народа. Особое впечатление производит зал с панорамной проекцией, где благодаря современным технологиям создается эффект полного присутствия. В других экспозициях используются голограммы, мультимедийные инсталляции и интерактивные элементы. Посетители могут совершить виртуальное путешествие по природным достопримечательностям страны, познакомиться с родословными казахских родов, услышать исторические реконструкции и даже попробовать себя в роли древнего воина. Такой формат особенно востребован среди молодежи и иностранных гостей, которым проще воспринимать историю через современные технологии.

Иманаевский ручей — уголок тишины среди соснового леса

Для тех, кто ищет спокойствие и единение с природой, идеальным местом станет Иманаевский ручей. Он берет начало в горной местности и проходит через знаменитую рощу танцующих берез, прежде чем впасть в озеро Бурабай. На одном из участков поток образует небольшой живописный водопад. Вдоль маршрута оборудованы деревянные настилы, лестницы, смотровые площадки и зоны отдыха. Здесь можно провести несколько часов вдали от городской суеты, наслаждаясь шумом воды и ароматом хвойного леса. С этим местом связана легенда о целителе Иманае, который помогал путникам и лечил больных. По преданию, именно в его честь был назван источник. Сегодня экотропа к ручью считается одной из самых популярных прогулочных маршрутов курорта.

Почему Бурабай остается главным курортом страны

Рост популярности Бурабая объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это удобная транспортная доступность. От Астаны до курорта можно добраться всего за несколько часов. Во-вторых, здесь сочетаются сразу несколько видов отдыха: пляжный, экологический, оздоровительный, семейный, спортивный и культурно-познавательный. В-третьих, государство и местные власти продолжают активно инвестировать в развитие курортной зоны. За последние годы были реконструированы дороги, благоустроены общественные пространства, модернизированы туристические маршруты и созданы новые точки притяжения для гостей. Ведется строительство новых гостиниц и объектов сервиса, обновляется номерной фонд действующих отелей, появляются современные визит-центры и дополнительные возможности для активного отдыха.

Не случайно национальный парк «Бурабай» остается самым посещаемым среди всех национальных парков Казахстана. Только за первые семь месяцев 2025 года его посетили более 600 тысяч человек.

С каждым годом Бурабай становится не просто местом отдыха, а полноценным всесезонным туристическим кластером международного уровня. И этим летом курорт вновь готов удивлять гостей новыми маршрутами, современными объектами и неизменно красивой природой, благодаря которой его уже давно называют казахстанской Швейцарией.